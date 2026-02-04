ABD - İran müzakeresi Umman'da. İran'ın hedefi nükleerle sınırlandırmak

Washington ve Tahran arasındaki müzakere masası cuma kurulacak.

İranlı bir yetkili, görüşmelerin Washington yönetimiyle birlikte Umman'a alınmasına karar verdiklerini ifade etti.

Nedeni ise Tahran'ın bu sefer yapılacak müzakereleri daha önce yine Umman'da yapılan nükleer müzakerelerinin devam olarak görmesi.

ABD VE İRAN'IN TALEPLERİ FARKLI

Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri arasında İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ülke dışına çıkarılması bulunuyor.

İkinci olarak da balistik füze programının sınırlandırılması ve bölgedeki İran destekli güçlere sağlanan kaynağın sona ermesi.

Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise İran, müzakerelerin kapsamını da daraltma hedefinde. Tahran'ın talebi, bölge ülkeleri olmadan yalnızca Washington yönetimiyle ikili bir müzakere masası oluşturmak. İkincisi ise nükleer program dışında başka hiçbir konuyu ele almamak.

YİNE ARAKÇİ VE WİTKOFF MASADA OLACAK

Amerikan tarafından masaya oturacak isimlerin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın olacağı belirtiliyor.

İran tarafındansa Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet katılacak.

KISA SÜRELİ GERİLİM YAŞANDI

Ancak gerilim daha müzakere başlamadan İran kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta tırmandı. Amerikan Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln Gemisi'nden kalkan bir F-35 savaş jetinin İran dronunu düşürdüğünü açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ise Şehit-139 tipi dronun keşif ve gözetleme görevini başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.

Amerikan Bayraklı bir ticari gemi de İran Devrim Muhafızları tarafından tehdit edildi. Centcom'a göre, gemiye motorunu kapatması emri verildi. Ancak gemi rotasına tam gaz devim etti.



Bölgedeki Amerikan savaş gemilerinden biri ticari gemiye güvenli noktaya kadar eşlik etti.