ABD-İran nükleer anlaşma görüşmeleri Roma'da devam edecek

ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri cumartesi İtalya'nın başkenti Roma'da devam edecek.



İddia, Amerikan haber sitesi Axios'ta yer aldı.



Görüşmenin ikinci turu Roma'da düzenlense de Ummanlı yetkililer masada olacak.

BU KEZ AYNI ODADA OLACAKLAR



Bu kez, Washington ve Tahran heyetlerinin farklı odalar yerine Umman heyetinin de olduğu aynı odada bulunabileceği belirtiliyor.



Hafta sonu yapılan görüşmede Amerikan tarafını Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran tarafını da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.

UMMAN'DAKİ GÖRÜŞMELER

Umman'ın başkenti Maskat'taki görüşmeler dolaylı olarak başladı.



Tarafların, müzakere bitiminde kısa süre de olsa yüz yüze görüştüğü açıklanmıştı. Axios'a göre yüz yüze görüşme 45 dakika sürdü.

İlk tur görüşmelerde Tahran yönetimi Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlattı.

Washington yönetimi ise İran'ın nükleer programına yönelik şüphelerini iletti.



Amerikan tarafı İran yönetiminden 6 nükleer bomba yapımına yetecek yüzde 60'lık zenginleştirilmiş uranyum stokunu azaltmasını istiyor.



İran Dışişleri Sözcüsü ise dün İran'ın amacının yaptırımların kaldırılması olduğunu tekrarladı.



Amerikan heyetinin başındaki isim Witkoff, dün Trump'ı müzakeler hakkında bilgilendirdi. Bilgi verdiği ikinci isim de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer oldu.

İSRAİL ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR



Tel Aviv yönetimi ABD ve İran arasındaki müzakerelere şüpheyle yaklaşıyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinde Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'a yönelik askeri seçeneğin masada olduğunu duyurmuştu.

