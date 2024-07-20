ABD: İran, nükleer silah malzemesi üretmeye bir iki hafta uzaklıkta

Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer silah için yeterli miktarda silah sınıfı malzemeyi hızla üretme kabiliyetinin artık muhtemelen bir ya da iki hafta uzakta olduğunu söyledi. ABD'li bakan, “Henüz bir silah üretmediler ama bu elbette çok çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz bir şey” dedi.

ABD: İran, nükleer silah malzemesi üretmeye bir iki hafta uzaklıkta

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 'ın nükleet faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, İran'ın nükleer silah için yeterli miktarda "silah sınıfı malzemeyi" hızla üretme kabiliyetinin “artık muhtemelen bir ya da iki hafta uzakta” olduğunu söyledi.

Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Blinken, “İran, nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle, nükleer silah için bölünebilir malzeme üretme kapasitesine sahip olmaktan en az bir yıl uzakta olmak yerine, şimdi muhtemelen bunu yapmaktan bir veya iki hafta uzakta” dedi.

ABD'li bakan, “Henüz bir silah üretmediler ama bu elbette çok çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz bir şey” diye ekledi.

Blinken ayrıca ABD politikasının, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik olduğunu ve yönetimin bunu diplomatik yollarla başarmayı tercih ettiğini ifade etti.

TAHRAN'IN URANYUM ÜRETİMİ ARTTI

Tahran'ın nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, (UAEA) 27 Mayıs'ta yayımladığı son raporda, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiğini belirtmişti.

İran'ın 11 Mayıs itibarıyla toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 6 bin 201 kilograma yükseldiği, üç ay önceki rapora oranla 675,8 kilogram artış görüldüğü bildirildi.

Raporda, Tahran yönetiminin yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretimini sürdürdüğü, İran'ın yüzde 60 saflıkta, 142,1 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olduğu, önceki rapora kıyasla üretimini 20,6 kilogramdan fazla artırdığı ifade edildi.

Üç Avrupa ülkesinden İran'ın nükleer planına karşı ortak açıklama

Üç Avrupa ülkesinden İran'ın nükleer planına karşı ortak açıklama

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

DÜNYA HABERLERİ

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 147 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...