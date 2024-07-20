ABD: İran, nükleer silah malzemesi üretmeye bir iki hafta uzaklıkta

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İran'ın nükleet faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, İran'ın nükleer silah için yeterli miktarda "silah sınıfı malzemeyi" hızla üretme kabiliyetinin “artık muhtemelen bir ya da iki hafta uzakta” olduğunu söyledi.



Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Blinken, “İran, nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle, nükleer silah için bölünebilir malzeme üretme kapasitesine sahip olmaktan en az bir yıl uzakta olmak yerine, şimdi muhtemelen bunu yapmaktan bir veya iki hafta uzakta” dedi.



ABD'li bakan, “Henüz bir silah üretmediler ama bu elbette çok çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz bir şey” diye ekledi.



Blinken ayrıca ABD politikasının, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik olduğunu ve yönetimin bunu diplomatik yollarla başarmayı tercih ettiğini ifade etti.

TAHRAN'IN URANYUM ÜRETİMİ ARTTI

Tahran'ın nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, (UAEA) 27 Mayıs'ta yayımladığı son raporda, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiğini belirtmişti.



İran'ın 11 Mayıs itibarıyla toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 6 bin 201 kilograma yükseldiği, üç ay önceki rapora oranla 675,8 kilogram artış görüldüğü bildirildi.



Raporda, Tahran yönetiminin yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretimini sürdürdüğü, İran'ın yüzde 60 saflıkta, 142,1 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olduğu, önceki rapora kıyasla üretimini 20,6 kilogramdan fazla artırdığı ifade edildi.

