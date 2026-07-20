ABD-İran savaşı. 9'uncu gecede saldırılar genişledi

ABD ile İran arasındaki çatışmalar; saldırıların köprüler, enerji tesisleri ve deniz ulaşımını kapsayacak şekilde genişlemesiyle tekrar alevlendi.

Yeniden başlayan savaşın 9'uncu gününde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Irak'ta ise 1 ABD askerinin, düşürülen İran kamikaze dronuna ait mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda bir asker de hafif yaralandı.

ABD saldırılarını akşam saatlerinde İran'ın iç kesimlerini de kapsayacak şekilde genişletti. İran basını Bender Abbas, Bender İmamhumeyni, ülkenin güneydoğusundaki Konarak ile kuzeybatısındaki Tebriz'de patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi "ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır." açıklaması yaptı.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran ise saldırılara, Körfez ülkelerindeki ABD tesislerini hedef alarak karşılık verdi.

Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri, İran füze ve dronlarına karşı devreye girdi. Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran tarafından bu sabaha karşı düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının, ülkedeki sivil tesislerde büyük hasara yol açtığını duyurdu. Saldırılar sonrasında, ana elektrik trafo merkezinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Hıttin bölgesinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyuruldu.

İsrail ordusu da İran'ın Ürdün'ün güneyini hedef alan misillemesinde ateşlenen önleyici füzelerin parçalarının güneydeki Eilat kenti yakınlarında açık alana düştüğünü bildirdi. Ayrıca Gazze yakınlarındaki Kfar Aza ve Saad bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'i hedef alması halinde "tüm güçleriyle" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Katz, olası bir çatışmada öncelikli hedeflerinin İran'ın balistik füze fırlatma sistemleri olacağını söyledi.

TRUMP'TAN ARABULUCU ÜLKELERE: HAZIRLIKLI OLUN

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde arabulucu ülkelere mesaj ilettiği iddia edildi.

İsrail basınından Kanal 13 televizyonunun haberinde, Trump’ın arabulucu ülkelere gönderdiği iddia edilen mesaja yer verildi. Haberde, Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın." ifadesinin kullanıldığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde, Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı 'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasını taraflara teklif ettiği de iddia edildi.