ABD-İran savaşının bedeli. "12 günlük savaş bütçesi 87 milyon canı kurtarabilirdi"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Şefi Tom Fletcher, ABD'nin İran Savaşında günde 2 milyar dolar harcadığını, 12 günde harcanan yaklaşık 24 milyar dolarlık bütçeyle dünya genelinde 87 milyon kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Chatham House'da konuşan Fletcher ABD'nin savaş için harcadığı bu yüksek meblağı eleştirdi.

Fletcher kendisinin 87 milyon kişinin hayatını kurtarmak için hazırladığı öncelikli planın maliyetinin 23 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bu paranın ABD'nin İran'a yönelik savaşının yalnızca ilk 12 gününde harcandığını hatırlattı.

Kendi bütçesinin de ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Fletcher, insani yardım fonlarında yüzde 50’ye varan bir kesinti yaşandığını ifade etti. 23 milyar dolarlık yardım hedefinin şu an 10 milyar dolar gerisinde kaldıklarını belirtti.

Fletcher son olarak, son üç yılda binden fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlatarak, uluslararası topluma, "Sadece kınama mesajları yayınlamayın, bizi öldürenleri silahlandırmayı bırakın." çağrısında bulundu.