ABD, İran Savaşı'nın faturasını sağlık bütçesinden keserek ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti, İran'daki savaşı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri ICE'ın faaliyetlerini finanse etmek amacıyla yeni bir bütçe hazırlıyor. Bütçenin finansmanı için ise federal sağlık harcamalarında kesintiye gidilecek.

ABD'li Axios'un ABD Meclis Çoğunluk Lideri Steve Scalise ve Bütçe Komitesi Başkanı Jodey Arrington'e doğrulattığı 200 milyar dolarlık bütçe tasarısında sağlık bütçesindeki kesintiler için programdaki "suistimaller ve israf" sebep gösteriliyor. Sağlık bütçesindeki kesintiyle savaşın maliyetinin dengelenmesi hedefleniyor.

Demokratların hem savaşa hem de hükümetin kısmen kapanmasına yol açan ICE fonlarına karşı çıkması nedeniyle Cumhuriyetçiler, Senato’daki engellemeleri aşmak için uzlaşmaya çalışırken, Bütçe Komitesi Başkanı Arrington bu kesintilerin ve bütçenin 60 ila 90 gün içinde yasalaşmasını istediklerini söyledi. Savaşın başından bu yana birkaç haftada bitebilir diyen ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine karşı savaşın bütçesinin 60-90 gün içinde yasalaştırılmaya çalışılması ise dikkat çekti.

Cumhuriyetçilerin sağlık kesintisinde gözüne kestirdikleri detaylar neler? Trump yönetimi maliyet paylaşımı kapsamındaki indirim ödemelerini yeniden düzenleyerek hükümete 30 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamak istiyor. Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önceki verilerine göre bu hamleyle, genel sigorta primleri yüzde 11 oranında düşecek ancak bu nedenle de 300 bin kişi sigortasız kalacak. Bu kesintiler nedeniyle göçmenlerin sağlık hizmeti almasının da sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.

Demokratlar savaşın maliyetini Amerikalı vatandaşların sağlık hizmetinden çıkarılmasına tepki gösterirken Cumhuriyetçiler arasından bazı isimlerin de seçim yılında böylesine "riskli" bir adımın atılmaması gerektiğini söylediği ifade edildi.