ABD, İran ve Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı bildirildi.

Venezuela ile İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı ifade edildi.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ile müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu aktarılan açıklamada, İran’ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu belirtildi.