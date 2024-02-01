ABD: İran yapımı üç İHA vurduk

Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.



CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.



Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.

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