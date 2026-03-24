ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sundu
24.03.2026 09:45
Son Güncelleme: 25.03.2026 02:03
ABD-İsrail-İran savaşında bir anlaşma planı gündemde.
ABD basını İran'a 15 maddelik anlaşma planı sunduğunu yazdı.
ABD basını İran'a 15 maddelik plan sunulduğunu yazdı. New York Times'in ayrıntılarını yazdığı plana göre, “İran'ın topraklarında hiçbir Uranyum zenginleştirmesi yapmayacağını, uranyum zenginleştirme tesislerinin devre dışı bırakılacağını ve Hürmüz Boğazı'nda serbest denizcilik bölgesi oluşturulmasını” içeriyor.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Müzakerelerde ABD ordusu da var, bombalarla müzakere yapıyoruz” dedi.
ABD'DEN ORTADOĞU'YA ASKER SEVKİ
Amerikan medyası, ABD'nin İran'a yönelik kara harekatı olasılığını güçlendiren bir iddia gündeme getirdi.
Fox News'un haberine göre, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeierve beraberindeki üst düzey karargah personeline Orta Doğu’ya intikal emri verildi.
Bu hamle, tümenin tamamının bölgeye gönderilmesi öncesindeki "ilk hazırlık adımı" olarak değerlendiriliyor.
Washington kulislerinde, ABD’nin olası bir çatışma durumunda İran topraklarına sızma veya stratejik öneme sahip Hark Adası’nı ele geçirme planları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'ni bölgeye sevk etme hazırlığında olduğu bilgisi ilk olarak dün New York Times tarafından gündeme getirilmişti. İntikal emri haberi, Pentagon'da kara harekatına yönelik operasyonel planlamanın bir üst aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.
The Wall Street Journal gazetesi ise 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 3 bin askeri Ortadoğu'ya sevk emri verileceğini yazdı. habere görüm sevk emri önümüzdeki saatlerde verilecek.
BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ SAHASINA FÜZE İSABET ETTİ
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada “Teknik hasar ya da can kaybı yok” denildi.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ MİSİLLEME: 7 YARALI
İran, İsrail'e yeni bir misilleme dalgası başlattı. Füzelerden birinin Bnei Brak kentine isabet etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı. İsrail basını, füzelerden birinin misket bombası taşıdığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.
Trump, İran ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
TRUMP: İRAN'DA DOĞRU KİŞİLERLE KONUŞUYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın alt yapısına yönelik saldırıyı 5 gün ertelediğini duyurmasının ardından İran ile müzakere ihtimaline ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. İran ile müzakere halinde olduklarını öne süren Trump şunları söyledi: “İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor. kim istemez ki? Tahran üzerinde serbestçe uçuyoruz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. İran'ın en büyük elektrik santralini vurabilirdik, ama müzakere halinde olduğumuz için vurmadık. İran mantıklı konuşuyor, nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler.”
İran’da bir rejim değişikliği yaşadıklarını savunan Trump “Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Liderleri öldürmemiz rejimi bir nevi değiştirdi. İran'ın birinci, ikinci ve üçüncü kademedeki liderlerini öldürdük. İran'ın artık yeni liderleri var” dedi.
Trump şunları kaydetti:
"İranlılar bize petrol ve doğal gaz anlamında muazzam parasal değeri olan bir hediye verdiler. bu sayede doğru kişilerle konuştuğumuz düşünüyorum.
Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık. Tam emin değilim ama İran savaşını bitireceğimizi düşünüyorum. İran askeri anlamda bitti.
Anlaşma yapacağımızı öğrenince Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine üzüldü."
Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.
Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile görüşmelere karşın İran ve Lübnan planlarının değişmediğini açıkladı.
LARİCANİ'NİN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
İran, yönetim kadrosuna yeni bir isim atadı.
İran'da saldırılarda öldürülen üst düzey isimlerden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin görevine gelecek yeni isim seçildi. Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.
LARİCANİ'NİN HALEFİ ZÜLKADİR KİM?
Eski bir asker olan Muhammed Bakır Zülkadir, 70 yaşında. Daha önce Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Zülkadir, İran-Irak Savaşı'na katılmış bir isim. 2010'da ordudan ayrılan Zülkadir, daha sonra İran yargı sisteminde stratejik, toplumsal güvenlik ve suç önleme işlerinden sorumlu bakan yardımcı oldu. Ayrıca Mahmud Ahmedinejad döneminde Güvenlik İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı.
Laricani'nin yerine gelen yeni İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Muhammed Zülkadir
İRAN: 230 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
İran, ABD-İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 230 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 177'sinin yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada saldırılarda 600'den fazla kültür sanat kurumunun da hasar gördüğü kaydedildi.
BAE ASKERİ PERSONELİ BAHREYN'DE ÖLDÜ
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran’ın saldırılarına karşı yürütülen savunma operasyonları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusuna mensup bir sivilin hayatını kaybettiğini, her iki ülke ordusundan da yaralıların bulunduğunu duyurdu.
DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD BATAKLIĞA SAPLANDI
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını savunarak, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı" dedi.
ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ UZAK ASYA'YI KORKUTTU: ACİL DURUM İLAN ETTİLER
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, İran'daki savaş ve bunun sonucunda ülkenin enerji arzına yönelik "yakın tehlike" olarak nitelendirdiği duruma yanıt olarak ulusal enerji acil durumu ilan etti. Marcos, medyayla paylaştığı bir kararnameyle, yakıt, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve temel malların düzenli hareketini, tedarikini, dağıtımını ve bulunabilirliğini sağlamak için bir komite kurulduğunu belirtti.
İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu, Lübnan genelinde "Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse eden" akaryakıt istasyonlarını hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah da İsrail birliklerinin güney Lübnan'ı işgal etmesini önlemek için savaşacaklarını ve böyle bir işgalin Lübnan devleti için "varoluşsal bir tehdit" oluşturacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı, bugün açıklamada, İsrail sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinden geçen Litani Nehri'nin güneyinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturulması için orduya talimat verdiğini belirtmişti.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI BÜYÜK YANKI BULDU
ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart'ta verdiği demeçlerde İran'la görüşmeler yapıldığını söylemesi ve enerji altyapılarına olası saldırıları ertelemesi olumlu karşılanmış ve savaşın bitebileceğine dair yorumların artmasına sebebiyet vermişti.
ABD basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına devam edeceğini, Trump'ın saldırıları ertelemesinin sadece enerji tesislerini kapsayacağını ifade ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemişti. İran daha sonra ABD ile müzakerelere girdiğini yalanladı. Bir ABD yetkilisi “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığı belirtildi.
Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, "Trump, İran ile anlaşmaya varmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. İsrailli yetkililer, İran'ın ise ABD'nin taleplerini kabul etmesinin olasılığının düşük olduğunu söyledi.
İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinden geri adım atmasının üstünden 24 saat geçmeden İsrail ve ABD güçlerinin ülkedeki iki gaz tesisini ve bir boru hattını hedef aldığını öne sürdü.
Fars haber ajansına göre, İsfahan'da bulunan bir gaz idaresi binası ve gaz basıncı düzenleme istasyonu saldırıların hedefi oldu. Tesislerde "kısmi hasarın" meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında, Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki bir elektrik santralinin gaz boru hattı işleme istasyonunun dışındaki bölgeye de bir mühimmat isabet ettiği, kentin valisi tarafından açıklandı.
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Filistin topraklarında ve Lübnan'da sivilleri hedef alması durumunda, kuzeydeki ve Gazze Şeridi'ndeki birliklerinin 'sınırsızca' hedef alınacağı konusunda İsrail ordusunu uyardı.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Tel Aviv'deki hasar gören araçları ve binaları görüntüledi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, savaşın İsrail'deki boyutuna dair açıklamalarda bulundu. Buna göre savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 4 bin 829 kişi yaralandı. Bu yaralılardan 111'inin hala hastanede tedavi altında olduğu, 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Son 24 saatte de 122 kişinin İran'ın misilleme saldırılarında yaralandığı ifade edildi.
"ABD, GALİBAF'I POTANSİYEL LİDER OLARAK GÖRÜYOR"
ABD Başkanı Trump'ın görüşmeler gerçekleştirdik dediği İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, hiçbir müzakerenin gerçekleşmediğini söyledi.
Kalibaf, X'te yazdığı yazıda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak için kullanılıyor" dedi.
İran Devrim Muhafızları, ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattıklarını ve Trump'ın sözlerini "eskimiş" ve Tahran'ın mücadelesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan "psikolojik operasyonlar" olarak nitelendirdi.
Politico'nun iki ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, Trump yönetimi'nin İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki bir lider olarak değerlendirdiğini öne sürdü.
Buna göre, Beyaz Saray'daki bazı kişiler Galibaf'ı, İran'ı yönetebilecek ve savaşın bir sonraki aşamasında Trump yönetimiyle müzakere edebilecek, iş birliğine açık bir ortak olarak görüyor.
İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf