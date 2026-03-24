ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sundu

TRUMP: İRAN'DA DOĞRU KİŞİLERLE KONUŞUYORUZ



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın alt yapısına yönelik saldırıyı 5 gün ertelediğini duyurmasının ardından İran ile müzakere ihtimaline ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. İran ile müzakere halinde olduklarını öne süren Trump şunları söyledi: “İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor. kim istemez ki? Tahran üzerinde serbestçe uçuyoruz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. İran'ın en büyük elektrik santralini vurabilirdik, ama müzakere halinde olduğumuz için vurmadık. İran mantıklı konuşuyor, nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler.”

İran’da bir rejim değişikliği yaşadıklarını savunan Trump “Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Liderleri öldürmemiz rejimi bir nevi değiştirdi. İran'ın birinci, ikinci ve üçüncü kademedeki liderlerini öldürdük. İran'ın artık yeni liderleri var” dedi.

Trump şunları kaydetti:



"İranlılar bize petrol ve doğal gaz anlamında muazzam parasal değeri olan bir hediye verdiler. bu sayede doğru kişilerle konuştuğumuz düşünüyorum.

Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık. Tam emin değilim ama İran savaşını bitireceğimizi düşünüyorum. İran askeri anlamda bitti.

Anlaşma yapacağımızı öğrenince Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine üzüldü."



Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.

Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile görüşmelere karşın İran ve Lübnan planlarının değişmediğini açıkladı.

LARİCANİ'NİN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU



İran, yönetim kadrosuna yeni bir isim atadı.

İran'da saldırılarda öldürülen üst düzey isimlerden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin görevine gelecek yeni isim seçildi. Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

LARİCANİ'NİN HALEFİ ZÜLKADİR KİM?

Eski bir asker olan Muhammed Bakır Zülkadir, 70 yaşında. Daha önce Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Zülkadir, İran-Irak Savaşı'na katılmış bir isim. 2010'da ordudan ayrılan Zülkadir, daha sonra İran yargı sisteminde stratejik, toplumsal güvenlik ve suç önleme işlerinden sorumlu bakan yardımcı oldu. Ayrıca Mahmud Ahmedinejad döneminde Güvenlik İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı.