ABD İran'a mı saldıracak? "Trump yönetimi olası saldırı seçeneklerini görüştü"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın özgürlüğü hiç olmadığı kadar aradığını yazdı. “Bu yüzden ABD olarak gerekeni yapmaya hazırız” dedi.

Diğer yandan ABD basınında İran'a operasyon ihtimalleri de konuşuluyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetiminden yetkililer, İran'a yönelik olası saldırıların nasıl yapılacağına dair görüşmeler gerçekleştirdi.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

Bu görüşmelerin "normal planlamanın bir parçası" olduğunu iddia eden yetkililer, yakın zamanda İran'a yönelik saldırı belirtisi olmadığını savundu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER SÜRÜYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "Dışarı çıkmayın." uyarısı yapılmıştı.