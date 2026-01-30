ABD, İran'a saldıracak mı? Ortadoğu’ya bir savaş gemisi daha gönderildi

ABD merkezli CBS News, ABD'nin İran'a yönelik saldırı hazırlıklarına devam ettiğini yazdı. Böylece, ABD'nin bölgedeki muhriplerinin sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

ABD Donanmasından ismi verilmeyen yetkili, yaptığı açıklamada, "USS Delbert D. Black" muhribinin Ortadoğu bölgesine konuşlandırıldığını bildirdi.

Bölgede bunlara ek olarak 3 savaş gemisinin ve "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin de bulunduğu kaydedildi.

HABERDE TÜRKİYE AYRINTISI DA YER ALDI

Kanala konuşan yetkililer, Türkiye dahil bölge ülkelerinin ABD ile İran arasında diplomatik diyalog zemini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

USS ABRAHAM LINCOLN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEV FİLO

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.