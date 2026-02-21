ABD İran'a saldıracak mı? Pentagon tüm seçenekleri Trump'a sundu

ABD -İran hattında gerilimin son perdesi, Başkan Donald Trump'ın "kısıtlı saldırıya" açık kapı bırakan açıklaması oldu. Trump böyle bir saldırıyı değerlendirdiğini söyledi.

Tahran'a anlaşma için 10-15 günlük mühlet tanıyan Amerikan başkanı, "İran adil bir anlaşma müzakere etse iyi olur." ifadesini de kullandı.

İŞTE MASADAKİ SALDIRI SEÇENEKLERİ

ABD merkezli haber sitesi Axios'a göre Pentagon, Trump'a çok sayıda seçenek sunmuş durumda.

Bunlar arasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba'nın doğrudan hedef alınması da var. İddiaya göre bu plan birkaç hafta önce Trump'a sunuldu.

Haberde dikkat çekenlerden biri de ABD'nin İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebileceği iddiası.

"İRAN'A URANYUM ZENGİNLEŞTİRME İZNİ ÇIKABİLİR"

Trump yönetiminin İran’a, nükleer silaha giden hiçbir yol bırakmaması şartıyla, sembolik düzeyde nükleer zenginleştirmeye izin verecek bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Trump'ın tüm seçenekleri açık tuttuğu, her an bir saldırıya karar verebileceği de haberde vurgulanıyor.

Reuters haber ajansı da İran'a saldırı planlamalarının ileri bir aşamada olduğu iddiasında. Sahada yoğunlaşan askeri hareketlilik de tırmanan gerilimin bir başka göstergesi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ CEBELİTARIK'I GEÇTİ

ABD'nin Ortadoğu'ya sevk ettiği ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçti. Gemi ve ona eşlik eden fırkateynin yakında İsrail açıklarına varabileceği öngörülüyor.

New York Times gazetesinin iddiasına göreyse ABD, Ortadoğu'daki en büyük üssü olan Katar'daki El Udeyd ile Bahreyn'deki donanma üssünden yüzlerce askerini tahliye etti.

İRAN ANLAŞMAYA AÇIK

İran hükümetiyse ABD ile anlaşma çabalarını sürdürüyor.

Amerikan MSNBC televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'a günler içinde bir anlaşma taslağı sunacaklarını duyurdu.

"Askeri saldırının işleri karmaşıklaştıracağı" söyleyen Arakçi, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirmesini sona erdirme talebinde bulunmadığını sözlerine ekledi.