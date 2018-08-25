Reuters'a konuşan yetkili, "Avrupa'dan İran'a yapılan yardım, rejimin halk üzerindeki baskısını artırmasına neden olur" dedi.



Yetkili, İran rejiminin küresel ve bölgesel tehditlerini sonlandırmak ve İran halkını desteklemek için ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.



Avrupa Birliği, ABD’nin ekonomik yaptırımlarının etkisini hafifletmek ve İran’la 2015’te yapılan uluslararası anlaşmayı kurtarmak için ülkeye özel sektör dahil olmak üzere 18 milyon euro yardım yapma kararı almıştı.

