ABD İran'ı vuracak mı? "Savaş yeniden başlayabilir"

ABD Başkanı Donald Trump ’ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde.

New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı.

TRUMP ZAFER İLAN ETMEK İSTİYOR

Habere göre bir taraftan da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump’ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran’a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor.

New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil.

“ATEŞKES İLANINDAN BERİ EN YOĞUN HAZIRLIK YAPILIYOR”

Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail’in, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran’a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada “Gerektiği takdirde bir planımız var.” demişti.

ABD’li yetkililer, Trump’ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran’ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti.

UZMAN KARA BİRLİKLERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Yetkililere göre bir diğer seçenek ise, yeraltına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi.

Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin, İran’ın İsfahan'daki nükleer tesisini hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer, bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yse son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.