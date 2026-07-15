ABD, İran’ı yeniden vurdu. Trump'a göre İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırılarda Hürmüz Boğazı ’ndan geçen gemileri tehdit etmek amacıyla İran ’ın kullandığı iddia edilen askeri kapasitenin hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, “Saldırılar, Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçen gemileri tehdit etmek amacıyla kullanılan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor.” ifadelerine yer verildi.

Yeni saldırılar, ABD ordusunun İran’a yönelik üst üste dördüncü gece düzenlediği operasyonların ardından geldi. ABD’nin son bombardımanlarda İran’ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı tesislerinin yanı sıra küçük askeri tekneler ile diğer deniz unsurlarını hedef aldığı belirtildi.

İran medyası ise ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde üç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Ahvaz kentinde de patlamalar meydana geldiğini ancak patlamaların kaynağının henüz belirlenemediğini aktardı.

DÜN ABULKA YENİDEN BAŞLAMOŞTI

ABD’nin saldırıları, Başkan Donald Trump ’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından yoğunlaştı. Tahran yönetimi ise ablukanın sürmesi halinde Hürmüz Boğazı dışındaki bölgesel enerji güzergahlarının da kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

İran’ın ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırıları da devam etti. İran’ın saldırılarında çarşamba günü Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt yeniden hedef alındı. Karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için sağlanan geçici ateşkesi fiilen işlemez hale getirdi.

''KAPSAMLI HAREKAT ÖNCESİ SAVUNMA KAPASİTESİ ZAYIFLATILIYOR''

ABD’li yetkililere göre İran’a yönelik son saldırılar yalnızca Hürmüz Boğazı’nı ticari gemi geçişlerine açmayı amaçlamıyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üç ABD’li yetkili, operasyonlarda olası daha kapsamlı askeri harekatlar öncesinde İran’ın savunma kapasitesinin de zayıflatıldığını belirtti.

Yetkililerden biri saldırıları, gelecekte daha yoğun operasyonlar düzenlenmesi halinde İran’ın hava savunma ve füze kapasitesini azaltmayı amaçlayan “harekat ortamını şekillendirme operasyonları” olarak nitelendirdi.

Yetkili, “Bu operasyonlar, ihtiyaç duyulması halinde sonraki aşamalar için zeminin hazırlanmasına yardımcı oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İran, 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından askeri kapasitesinde ağır kayıplar yaşamasına rağmen önemli ölçüde füze ve insansız hava aracı gücünü koruyor. Tahran yönetimi son dönemde Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri ve Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıklarını hedef aldı.

TRUMP: USLU DURSALAR İYİ OLUR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi.

Pensilvanya’da düzenlenecek savunma zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, İran’a köprülerin hedef alınmasından önce süre verilip verilmeyeceği soruldu.

Trump, “Süre vermeyi sevmiyorum. Ancak onlar durumu büyük ölçüde biliyor. Ne olacağını biliyorlar. Uslu dursalar iyi olur.” dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'ın anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.

Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere yeniden başlamaması halinde gelecek haftadan itibaren ülkenin enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söylemişti.

İRAN: SONUNA KADAR DİRENMEYE HAZIR OLMALIYIZ

İran’ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD ile varılan mutabakatın İran’a yarar sağlamaması halinde Tahran’ın anlaşmaya bağlı kalması için bir gerekçe bulunmadığını belirtti.

İran’ın savaşı istemediğini ancak ulusal güvenlik ve çıkarlarını korumak için mücadeleye hazır olması gerektiğini söyleyen Kalibaf, “Savaşı hiçbir zaman istemedik ve istemiyoruz. Ancak ulusal güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için mücadele etmeye ve sonuna kadar direnmeye hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran’ın diplomasi ve müzakere araçlarını da kullanması gerektiğini belirterek yalnızca savaşı ya da yalnızca müzakereyi tercih etmenin “stratejik hata” olacağını söyledi.

İran’ın ulusal güvenliğinin Hürmüz Boğazı’nda “İran’ın belirlediği düzenlemelerin” korunmasına bağlı olduğunu savunan Kalibaf, ABD ile yürütülecek müzakerelerde ulusal çıkarların, güvenliğin ve uzun vadeli stratejik hedeflerin esas alınması gerektiğini kaydetti.