ABD, İran'ın efsane komutanını öldürdü (Haşdi Şabi'ye füze saldırısı)

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis hayatını kaybetti. Ayrıca, örgüt yöneticisi Muhammed Rıza Cabiri’nin de öldüğü belirtildi.

DNA testleri yapıldıktan sonra vurulan kişilerin Süleymani ile El Mühendis olduğunun doğrulandığı kaydedildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

İRAN İLE PENTAGON DOĞRULADI

İlk olarak yerel medyanın ardından da Irak televizyonun duyurduğu saldırı haberi, İran devlet televizyonu ile Pentagon tarafından da doğrulandı.



İran devlet televizyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Haberde, saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Pentagon da, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis.

HAŞDİ ŞABİ YÖNETİCİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ



Diğer taraftan saldırıda, Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı.



Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

"SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRMEK ATEŞİN ÜZERİNE BENZİN DÖKMEK GİBİ"

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki kolunu yönetiyor. Daha önce de birçok kez suikast girişimi düzenlenen Süleymani’nin, Suriye ve Irak'ta kilit rol oynadığı biliniyor.

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Süleymani'nin öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu hamle, ABD’nin bu bölgede en büyük etki yaratacak hamlelerden birisiydi. İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesiydi Süleymani. ABD'nin yaptığı, ateşin üstüne benzin dökmek gibi bir şey. İran bir misilleme yapabilir. Önümüzdeki günler çok sıkıntılı geçecek gibi...”

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?