ABD: İran'ın İsrail'e misillemesi bu hafta olabilir

Son dakika haberi! İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrildi.



Beyaz Saray'dan ise yeni bir açıklama geldi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın saldırısının bu hafta olabileceğini öne sürdü. Kirby, kaydadeğer saldırıların olabileceğinin altının çizip "Hazırlıklı olmalıyız." dedi.



Avrupalıların olası bir İran saldırısında olası bir yanıtta ne rol üsteleneceklerine karar vermeleri gerektiğini dile getiren Kirby, "Saldırının zamanlamasının Gazze müzakerelerine etkisi olacak." diye konuştu.



DOĞRUDAN SALDIRI



İsrail istihbarat teşkilatının güncel değerlendirmesine göre İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak doğrudan İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor.



Teşkilat, misilleme saldırısının birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.



ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TEHLİKEDE



Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor.