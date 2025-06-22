ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer tesislerini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıkladı. Trump "Fordo artık yok" dedi.
İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen dahil oldu.
ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu.
Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan "Trump tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.
TRUMP: FORDO ARTIK YOK
"Fordo artık yok" ifadelerini kullanan Trump, "ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.
İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi.
"TAM KAPASİTELİ BİR BOMBA ATTIK, ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"
Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı.
Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.
"ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAĞIM"
ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırıya ilişkin Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.
B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI
Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.
Bu uçaklar "sığınak katili" olarak biliniyor.
"ABD İSRAİL'LE TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYDİ"
Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'da yayınlanan haberde, ABD'nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde oludğu vurgulandı.
04.15 - TRUMP SALDIRI SONRASI NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ
Beyaz Saray; ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar öncesinde İsrail'e bilgi verdiğini açıkladı.
Öte yandan Trump'ın da saldırı sonrası Netanyahu'yla görüştüğü belirtildi.
04.00 - İRAN:TESİSLER BOŞALTILMIŞTI
İranlı yetkililer, ABD saldırısı öncesi üç nükleer tesisteki tüm materyallerin tahliye edildiğini savundu.
Yetkililer tesislerde kısmi hasar oluştuğunu ve geri dönülemez bir durumun olmadığını iddia etti.
03.50 - CNN: ABD BAŞKANI YENİ SALDIRILAR PLANLAMIYOR
03.40 - İRAN ABD SALDIRISINI DOĞRULADI
İran medyası, yetkililere dayandırdığı haberlerle ABD'nin nükleer tesislere saldırısını doğruladı.
İranlı yetkililer de Natanz ve İsfahan'daki ABD saldırılarını doğruladı.
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