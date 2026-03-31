ABD İran'ın uranyumunun peşinde. Askeri operasyon ya da diplomasi denenecek

ABD, İran'ın elinde yaklaşık 450 kilogram uranyumu ele geçirmenin yollarını arıyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre uranyumu İran'dan almanın yollarından biri özel bir askeri operasyon. Ancak bu operasyonu gerçekleştirmek hiç de kolay değil. Zira askeri operasyon oldukça karmaşık ve riskli bir seçenek.

Uluslararası Atom Enerjisi Direktörü Rafael Grossi İran'ın elindeki uranyumunu İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislerde yeraltındaki tünellerde tuttuğunu düşünüyor.



ASKERİ OPERASYON RİSKLİ

ABD'li askeri uzmanlar bu noktalara yapılacak olası bir askeri operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusuna verdiği en zorlu operasyon emirlerinden biri olacağını söylüyor.

Zira ABD askerlerinin uranyumun tutulduğu bölgelere ulaşmak için İran'ın hava savunma sistemlerinin ateşi altında uçması gerekiyor.

Zaiyat almadan bölgeye ulaşsa bile tesislerin tuzaklandığı ve mühendislerin mayınlar ile bubi tuzakları arasında uranyum aramak zorunda kalacağına işaret ediliyor. Uranyumun çıkarılması için de özel eğitimli bir ekibin çalışması gerekiyor.



OPERASYON HAFTALAR SÜREBİLİR

Zenginleştirilmiş uranyumun dalış tüplerine benzer 40 ila 50 tüp içinde tutulduğu düşünülüyor. Bu tüplerin taşınırken hasar görmemesi lazım. Ayrıca bu çapta bir yükü taşımak için de birden fazla kamyon gerekeceğine dikkat çekiliyor.

Kamyonlarla çıkarılan uranyumun yakında bir havaalanı olmaması halinde geçici bir havaalanında götürülmesi ve buradan hava yoluyla İran dışına çıkarılması gerekiyor.

Uzmanlar bunun hızlı bir operasyon olmayacağını ve operasyonun günler hatta haftalar süreceğini söylüyor.

Böyle bir operasyon sırasında İran'ın misillemesiyle karşılaşacağına ve bunun da savaşın süresini uzatacağına kesin gözüyle bakılıyor.



DİPLOMASİ İKİNCİ SEÇENEK

Haberde ayrıntıları verilen olası operasyon dışında bir diğer seçenekse diplomasi.

ABD’nin, İran’a uranyumu gönüllü olarak teslim etmesi karşılığında savaşın sona erdirilmesini teklif ettiği belirtiliyor.

Trump yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer kapasitesine kesin şekilde son verilmesi gerektiğini vurguluyor. Trump’ın, uranyumun teslim edilmemesi halinde askeri seçeneğe sıcak baktığı ancak henüz askeri operasyon kararı vermediği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Washington’un nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki günlerde sahadaki askeri gelişmeler ve diplomatik temasların seyrine bağlı olacak.



11 NÜKLEER BOMBA YAPILABİLİYOR

Tahran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun, birkaç hafta içinde silah yapılabilecek seviye olan yüzde 90'a çıkarılabileceği belirtiliyor.

450 kilogram uranyumla 11 nükleer bomba yapılabiliyor.