ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin üçüncü kez açıklama yaptı.



Açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06.12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07.00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.



İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

İRAN İDDİASI



Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti.” ifadesi kullanıldı.



İran botlarının aynı zamanda bölgede tankerdeki mürettebatı kurtaran Hyundai Dubai isimli gemiye yaklaşarak Altair gemisinin mürettebatını kendilerine teslim etmesini istediğine, söz konusu geminin de bu talebe uyduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, Amerikan muhrip gemisi Bainbridge’in ise saat 11.05’teki ilk patlamadan sonra Kokuka Courageous tankerini patlamamış limpet mayınlarından dolayı terk ederek Hollanda bandıralı kurtarma römorkörüne geçen 21 kişilik mürettebatı teslim aldığı belirtildi.



Mürettebatın halen ABD muhribinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle 16.10'da ise DMO’ya bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarını topladığı gözlendi ve kayıt altına alındı.” değerlendirmesinde bulunuldu.



ABD Donanması, bu olaylara ait olduğu iddia edilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.