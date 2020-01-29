ABD, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan ülkelere yaptırım muafiyetini uzatacak

Bloomberg'in isimleri açıklanmayan iki hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan ülkelere yaptırım muafiyetinin uzatılması kararı Washington yönetimi içinde anlaşmazlığa neden oldu.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan ülkelere yaptırım muafiyeti getirilmesini savunurken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo muafiyetlerin sona erdirilmesini istedi.



Washington yönetimi, Avrupa ülkeleriyle yeniden karşı karşıya gelmemek için muafiyetleri 60 gün süreyle uzatma karar aldı.



İran Atom Enerjisi Kurumu ile kurumun başkanı Salihi'nin de yaptırım listesine alınacağı kaydedildi.



ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye tanınan yaptırım muafiyetini Kasım 2019'da 90 günlüğüne uzatmış ancak İran'ın inşaat sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar uygulamıştı.

