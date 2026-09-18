ABD, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine vize verdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş sürerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dahil üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek 81'inci BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Amerikan basınındaki haberlerde bu gelişmenin, 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışma, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi veya İran'ın nükleer programı konusunda görüşmelere geri dönülmesine dair hiçbir işaretin olmaması nedeniyle, "alışılmadık bir durum" olduğu yorumları yer aldı.

BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda aslında sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Ancak Trump yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini reddetmişti.

Öte yandan ABD geçmişte, aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.