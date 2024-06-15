ABD, İskandinav Direniş Hareketi'ni küresel terör listesine aldı

ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (Nordic Resistance Movement, NRM) "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdığını duyurdu.

Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da temsicikleri bulunan ve 2020'den beri yasaklı olan örgüt, "İsveç'teki en büyük Neonazi grubu" olarak biliniyor.

ABD'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtilen açıklamada, örgütün üç üyesinin de bu listeye dahil edildiği bildirildi.



Açıklamada, ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla görüşme sonrası bu kararı aldığı, tespitlerini ırkçılık, göçmen düşmanlığı, antisemitistizm ve LGBTİQ+ karşıtı şiddet nedeniyle aldı.



Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediğini de açıklamasına ekledi.



Bu karar, örgüte veya liderlerine ait ABD merkezli varlıkların dondurulacağı ve ABD finansal sistemini kullanmaktan men edilecekleri anlamına geliyor.

