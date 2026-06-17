ABD-İsrail gerilimi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışma çıktı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, İran ve Lübnan konuları ele alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump 'ın talebiyle dakikalar önce iptal ettiğini doğrulaması nedeniyle toplantıda tartışma yaşandı.

Netanyahu, Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tischler'in mesajının bir hata olduğunu ileri sürerek "İsrail’in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı." ifadelerini kullandı.

Haberde, güvenlik kabinesinde konuşulanların detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Kanal 15 televizyonuysa bazı bakanların, Başbakan Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların sürdürülmesi ve daha fazla bölgenin kontrol altına alınmasını istediğini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda, ordunun sınır hattına çekilmeyeceğini ve askerlerin riske atılamayacağını söylediği belirtiliyor.



İSRAİL ANLAŞMADAN RAHATSIZ



ABD-İran hattında mutabakata varıldı ancak Tel Aviv yönetimi gelişmelerden memnun değil.

İsrail basınına göre İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı “şok edici” olarak nitelendiriyor. Anlaşmanın, Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğu da aktarılıyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade etti; gelişmeyi “İsrail'in otobüsün altına atılması” şeklinde değerlendirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir yetkiliye göre İsrail, ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyordu. Bu sonuç Tel Aviv'e sürpriz oldu.

NETANYAHU İLE VANCE ARASINDA GERGİN GÖRÜŞME

Kanal 13 ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında, 14 Haziran'da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, İran ile üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri de gündeme geldi.

Kanal 13, üst düzey bir ABD'li yetkilinin sözlerine de yer verdi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in “kendini savunma hakkını” koruyacağını ifade edildi.

İsrail basınında da eleştirel makaleler dikkat çekti.

Haaretz gazetesindeki analizde "İran fiyaskosu, Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana en büyük başarısızlığı" manşeti kullanıldı.

Makalede; "Tarihi bir zafer vaat ettikten sonra, İsrail başbakanı, Trump ile zayıflamış bir ittifak ve bunun karşılığında elde edebileceği çok az stratejik kazanımla baş başa kaldı" ifadesi kullanıldı.