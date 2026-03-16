ABD-İsrail-İran Savaşı 17. gününde. İsrail basınından "savaş bir ay daha sürecek" iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı 17. gününde.



ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, savaşa dair “çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum” dedi. İsrail basını ise Trump'ın söylediğinde daha uzun süreceği iddiasında.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'da rejimin devrilmesine yol açabilecek hamleleri sonuna kadar kullanma niyetinde.

İsrailli bir kaynak, İran'a yönelik saldırıların başlangıçta birkaç hafta olarak planlandığını fakat İsrail'in son değerlendirmesinin savaşın en az bir ay daha süreceği yönünde olduğunu belirtti.

Haberde, saldırıların uzamasının çeşitli nedenleri olduğu, İsrail ile ABD'nin İran yönetiminin devrilmesi için tüm seçenekleri tüketmek istediği ve İsrail'in hala "sürpriz eylemler" gerçekleştirme umudunu koruduğu kaydedildi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin devrilmesini sağlamaya kararlı olduğu ve bu hedefi gerçekleştirene kadar durmayacağı düşüncesinde olduğu aktarılan haberde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirme planı yaptığı ve İsrail'in, ABD saldırıları sürdürdüğü sürece onun yanında hareket edeceği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın öngörülemez bir kişi olduğu ve her an fikrini değiştirebileceğine de dikkat çekildi.

BAĞDAT'TA PATLAMA SESLERİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.



Yeşil Bölge’de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, otel çatısından dumanların yükseldiği görüldü.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



TRUMP: ÇOK UZUN SÜRECEĞİNE İNANMIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı PBS kanalına konuştu. İran ile olası ateşkes-anlaşma hakkında Trump, “İran anlaşma yapmaya hazır değil” dedi. Trump, ABD'nin İran'ın Hark Adası'ndaki petrol altyapısına yönelik saldırılarının kasıtlı olmadığını, çünkü bu altyapının kurulmasının "yıllar süren bir çalışma gerektirdiğini" söyledi. Trump, savaşa dair de “çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Trump, Kennedy Center'da yaptığı konuşmada ise İran'ın kava kuvvetleri ve donanmasının yok edildiğini söyledi. Trump, “100'den fazla gemisini vurduk. Bu bir rekor olmalı. Radarları yok edildi, liderleri gitti, onun haricinde İran iyi durumda” dedi. İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını belirten Trump, bugün 3 füze ve dron üretim tesisinin vurulduğu bilgisini verdi. İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90, dron saldırılarının ise yüzde 95 azaldığını söyledi.

“HÜRMÜZ İÇİN YARDIM GEREKİYOR”

Hürmüz Boğazı'nda 30 adet mayın döşeme gemisinin imha edildiğini söyleyen Trump, “Hürmüz için yardım gerekiyor. Diğer ülkelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor" dedi.

Birçok ülkenin Hürmüz için gönüllü olduğunu belirten Trump, olası Hürmüz koalisyonu üyelerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklayacağını söyledi. Trump, “Fransa Cumhurbaşkanı'na Hürmüz konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum, yardım edeceğini düşünüyorum. Ülkeleri Hürmüz konusunda zorlamıyorum. Onlara ihtiyacımız yok, dünyanın en güçlüsü biziz. İngiltere'nin Hürmüz konusundaki tavrı beni çok şaşırttı" dedi.

“NATO biziz, Putin Avrupa'dan değil bizden korkuyor” diyen Trump, “Biz bu ülkeleri koruyoruz ama onlara ihtiyacımız yok. Petrole ihtiyacı olan biz değiliz. İran anlaşmak istiyor, dezenformasyon ve yapay zeka kullanıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla tüm liderleri öldü, karşımızda kim olduğunu bilmiyoruz. Birçokları Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu, bacağını kaybettiğini söylüyor, öldüğünü söyleyenler de var. Mücteba Hamaney'n hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. İran hiç mayın döşeyememiş olabilir ama gemicilik şirketleri Hürmüz Boğazı'nda riske girmek istemiyor. İran'ın tek avantajı Hürmüz ama bu onlar için intihar anlamına geliyor” dedi.

İRAN: BİR DAHA SALDIRI DÜZENLENMEMELİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak."

BAE ŞAH PETROL SAHASINDA YANGIN



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Şah Petrol Sahası'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle Şah Petrol Sahası'nda yangın çıktığı, Abu Dabi Emirliği yetkililerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.

İRAN, BÖLGEDEKİ ABD SANAYİ KURULUŞLARINI VURACAK

İran Devrim Muhafızları, önümüzdeki saatlerde bölgedeki ABD sanayi kuruluşlarını hedef alacaklarını açıkladı ve halktan yakındaki bölgeleri boşaltmalarını istedi.



LÜBNAN'DA YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

Afet Yönetimi tarafından yayımlanan günlük raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi. Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 49 bin 328 kişinin başvurduğu kaydedildi. Açılan 622 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 742 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a 2 bin 235 saldırı düzenlediği bildirildi.



ARAKÇİ'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARI



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “200'den fazla çocuk dahil, ABD ve İsrail saldırılarında yüzlerce İranlı sivil hayatını kaybetti” dedi.



Körfez ülkelerine yeni bir uyarı yapan Arakçi, “ABD üslerine ve sahipliği yapan ve saldırılara izin veren komşu ülkelerin, ölümleri teşvik ettiklerine ilişkin raporlar var. Tutumlarını derhal netleştirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

İRAN'DAN FÜZE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırdıkları her hedefi açıkça belirttiğini ve saldırmadıkları hedefleri de netleştirdiklerini söyledi. İran, Türkiye'ye düşen füzeleri kendilerinin ateşlemediğini savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, tüm dünyanın çözüm aradığı Hürmüz Boğazı konusunda konuştu. Arakçi, “Hürmüz Boğazı sadece düşmanlara ve onların saldırılarını destekleyenlere kapalı” diye konuştu.

SAVAŞIN TAHRAN'DA BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

İran'da savaşın 17 günlük bilançosu gün yüzüne çıkıyor. Tahran Acil Durum Hizmetleri Direktörü'ne göre, sadece başkent Tahran'da ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle en az 503 kişinin öldüğü açıklandı. 5 bin 700 kişinin de yaralandığı duyruldu. Ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI, İRAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

İsrail'in açıklamasında, “Güney Lübnan'daki önemli Hizbullah kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Amaç tehditleri ortadan kaldırmak ve Kuzey İsrail sakinleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ayrıca savaşın ilk günü öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in Tahran Mehrabad Havaalanı'nda bulunan uçağının da yok edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'a karşı ülke genelinde gerçekleşecek yeni bir hava saldırısı başlattıklarını duyurdu.

İRAN: ABD'NİN UÇAK GEMİLİ TAARRUZ GRUBU HEDEFİMİZDE

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, Kızıldeniz'deki USS Ford Taarruz Grubu'na ait lojistik ve hizmet merkezlerinin hedef olarak değerlendirildiğini söyledi. ABD 5. Filo'suna bağlı bu taarruz grubunun amiral gemiliğini USS Gerald R. Ford uçak gemisi yürütüyor. Daha önce Irak Savaşı'nda da görev yapan bu taarruz grubunda uçak gemisinin yanı sıra en az 6 savaş gemisi de yer alıyor.

TRUMP'IN SIRADAKİ HEDEFİ KÜBA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln (CVN-72) gemisinin etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarını reddederek, geminin asla saldırıya uğramadığını ve paylaşılan yanma görüntülerinin sahte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlayan Lübnan operasyonunun Mayıs sonuna kadar sürebileceği ve kara işgalinin derinleşeceği belirtiliyor. Bölgedeki hareketlilik, İran'ın Tel Aviv ve Necef bölgelerini hedef alan iki dalga füze saldırısıyla eş zamanlı olarak devam ediyor. İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İran’da bir ilkokula düzenlenen ve 185 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdaki ABD rolü sorusuna "soruşturma sürüyor" yanıtını veren Trump, Küba ile görüşmelerin de gündemde olduğunu ancak önceliğin İran meselesinin neticelenmesi olduğunu yineledi.

Trump, İran ile bir anlaşma yapma konusunda henüz kararsız olduğunu ve önceliğinin bu meseleyi halledip ardından "iflas etmiş bir devlet" olarak nitelediği Küba ile ilgilenmek olduğunu ifade etti.

İRAN FÜZELERİNİN HEDEFİNDE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yetkililer, kentin El Bahyah bölgesinde bir sivil araca füze isabet ettiğini açıkladı. Füzeden dolayı bir kişinin öldüğü duyruldu.

Ülkenin en büyük limanı Füceyre'nin İHA ve füze saldırısına uğradığı açıklandı. Saldırıda limanın hasar gördüğü belirtildi. Füceyre dünyanın en büyük ikinci yakıt ikmal limanı olmasıyla da özellikle petrol dünyası için önem taşıyor. Limanın petrol sanayi bölgesinde de İHA saldırılarının ardından yangın çıktığı belirtildi. Gün içinde yangının kontrol altına alındığı ve limanda petrol yüklemelerinin devam ettiği ifade edildi.

BAE'de Dubai yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.