ABD-İsrail-İran Savaşı 17. gününde. İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı 17. gününe girdi. İsrail, 17. günde Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

İsrail'in açıklamasında, “Güney Lübnan'daki önemli Hizbullah kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Amaç tehditleri ortadan kaldırmak ve Kuzey İsrail sakinleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN SIRADAKİ HEDEFİ KÜBA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln (CVN-72) gemisinin etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarını reddederek, geminin asla saldırıya uğramadığını ve paylaşılan yanma görüntülerinin sahte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlayan Lübnan operasyonunun Mayıs sonuna kadar sürebileceği ve kara işgalinin derinleşeceği belirtiliyor. Bölgedeki hareketlilik, İran'ın Tel Aviv ve Necef bölgelerini hedef alan iki dalga füze saldırısıyla eş zamanlı olarak devam ediyor. İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İran’da bir ilkokula düzenlenen ve 185 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdaki ABD rolü sorusuna "soruşturma sürüyor" yanıtını veren Trump, Küba ile görüşmelerin de gündemde olduğunu ancak önceliğin İran meselesinin neticelenmesi olduğunu yineledi.

Trump, İran ile bir anlaşma yapma konusunda henüz kararsız olduğunu ve önceliğinin bu meseleyi halledip ardından "iflas etmiş bir devlet" olarak nitelediği Küba ile ilgilenmek olduğunu ifade etti.

DUBAİ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri, yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.