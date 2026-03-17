ABD-İsrail-İran Savaşı 18. gününe girdi. İsrail, Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününe girdi.

18. günde İsrail ordusu, Tahran'da rejimin altyapısına karşı geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı. Ayrıca İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın da hedef alındığını ve yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

İRAN: AMERİKALILAR GİTMELİ

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Galibaf, bölgesel güvenliğin dışarıdan baskıyla değil, sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Galibaf, bölgesel devletlere ABD varlığının güvenlik sağlamayacağı, Amerikalıların bölgeden ayrılması gerektiği söylendiğini belirtti.

KÖRFEZ SARSILMAYA DEVAM EDİYOR

İran, Körfez ülkelerini hedef alarak misillemeye devam ediyor. Gece boyunca özellikle Dubai'da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, engellenen balistik füzenin enkaz parçalarının Abu Dabi'de Bani Yas bölgesine düştüğünü ve bir kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füzelerinin engellenmesinden kaynaklanan enkazlar nedeniyle sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve herhangi bir ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.

HÜRMÜZ'DE ATEŞ SÖNMÜYOR

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları UKMTO, yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Füceyra'nın 23 deniz mili doğusunda bir tankere bilinmeyen bir merminin isabet ettiğini ve gemide küçük yapısal hasara yol açtığını duyurdu. Kuruluş, mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığını ve çevresel bir etki bildirilmediğini de ekledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilerin güvenliğini "yüzde 100 garanti etmeyeceğini" söyledi. Dominguez, verdiği demeçte, askeri yardımın boğazın açılması için "uzun vadeli veya sürdürülebilir bir çözüm olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etme konusunda istekli olmadığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etme çağrısını yineledi ve bazılarının Washington'a yardım etme konusunda çok istekli olmadığından şikayet etti. ABD Başkanı, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına insansız hava araçları, füzeler ve mayınlar kullanarak karşılık vermesinin ve küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birini taşıyan tankerler için kanalı fiilen kapatmasının ardından, ülkelerin boğazı kontrol altına almalarına yardımcı olmalarını istiyor.

Trump, "Bazıları bu konuda çok istekli, bazıları değil. Bazıları yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler. Onları korkunç dış kaynaklardan koruduk ve onlar o kadar istekli değillerdi. Ve bu isteklilik düzeyi benim için önemli," dedi.

ABD'DE SAVAŞ BRİEFİNGİ

ABD'li Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a karşı savaş hakkında küçük bir iki partili senatör grubuna bilgi vermeyi planlıyor.