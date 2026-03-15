ABD-İsrail-İran savaşında 16. gün. ABD'li bakan: "Savaş birkaç hafta içinde bitecek".

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 16. gününe girdi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Amerikan ABC kanalına konuştu. "İran Savaşı önümüzdeki birkaç hafta içinde bitecek" diyen Wright, savaşın bitmesiyle petrol arzında toparlanma ve ardından da enerji fiyatlarında düşüş görüşeceğini söyledi.

ABD'NİN İSRAİL KONSOLOSU'NUN KONUTUNA FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ

İsrail basını, İran'dan gönderilen bir füzenin parçasının İsrail'deki ABD Konsolosu'nun konutuna isabet ettiğini öne sürdü. Konsolosun akıbeti hakkında ya da olayın detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırıları da devam ediyor. İran'ın yeni füze misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İRAN SİCCİL FÜZELERİYLE YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" açıkladı. İran Devrim Muhafızları, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BÖLGE ÜLKELERİYLE SORUŞTURMA KOMİTESİ KURMAYA HAZIRIZ

Savaşın yeni gününde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Tahran, saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölge ülkeleriyle soruşturma komitesi kurmaya hazırdır.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, “Arap ülkelerindeki sivil hedeflere saldırıların arkasında İsrail'in olması mümkün. Bölge ülkelerinde sivilleri ya da yerleşim yerlerini hedef almadık.” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca Tahran'ın savaşı tamamen bitirmeye yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. Ancak İran Dışişleri Bakanı savaşın bitişine dair bir koşul da koydu. Arakçi, “ABD ve İsrail ile savaşın, İran'ın bunun tekrarlanamayacağından emin olmasıyla” sona ereceğini söyledi. Ayrıca İranlı bakan, "İran'ın Ortadoğu'daki ABD üslerinin saldırılarda kullanıldığına dair 'bol miktarda kanıtı' var" diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 12 çocuğun 5 yaşın altında olduğu belirtilirken, 153 sağlık merkezinin de zarar gördüğü kaydedildi.

SAVAŞIN 2 HAFTADA İSRAİL'E MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu. İsrail ordusu da, İran'ın batısındaki altyapıları hedef alan 'geniş çaplı' bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hava savunma sistemi füzesi sayısında azalma iddialarını reddederek herhangi bir yetersizlik bulunmadığını söyledi. Sa'ar, “ABD ile aynı kararlılığı paylaşıyoruz.Hedeflerimize ulaşana kadar İran'la savaşı sürdürmeye kararlıyız.” diye konuştu.

TEL AVİV'DE GECE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Pazar günü erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.

Tel Aviv'de bulunan NTV Ekibi, füze saldırısı sirenlerinin çaldığı sırada iniş yapmaktan vazgeçerek rotasını değiştiren bir uçağı görüntüledi. Atina'dan Tel Aviv'e yol alan ISRAIR Havayolları'na ait yolcu uçağı, kulenin "füze" uyarısı üzerine rotasını Akdeniz'e çevirdi. Alarmların sona ermesinin ardından Ben Gurion Havalimanına iniş yaptı