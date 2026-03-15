ABD-İsrail-İran savaşında 16. gün. İran’dan Körfez ülkelerine çağrı
15.03.2026 09:09
Son Güncelleme: 15.03.2026 21:37
İsrail semalarında görülen İran'ın fırlattığı füzeler
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 16. güne girildi. İran’dan Körfez ülkelerine yapılan çağrıda, "Tek çözüm birlik ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılması" denildi. İşte son gelişmeler...
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine ABD’ye karşı birlik çağrısında bulundu.
Tengsiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş yıllarda defalarca Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve yabancı güçlerin kendilerine güvenlik sağlamayacağını, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna onları feda edeceklerini söyledik. Bugün ise onların hırslarının kurbanı haline nasıl geldiğinizi görüyorsunuz. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasıdır." ifadelerini kullandı.
“İRAN SAVAŞI BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK”
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Amerikan ABC kanalına konuştu. "İran Savaşı önümüzdeki birkaç hafta içinde bitecek" diyen Wright, savaşın bitmesiyle petrol arzında toparlanma ve ardından da enerji fiyatlarında düşüş görüşeceğini söyledi.
ABD'NİN İSRAİL KONSOLOSU'NUN KONUTUNA FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ
İsrail basını, İran'dan gönderilen bir füzenin parçasının İsrail'deki ABD Konsolosu'nun konutuna isabet ettiğini öne sürdü. Konsolosun akıbeti hakkında ya da olayın detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.
İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırıları da devam ediyor. İran'ın yeni füze misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
İRAN SİCCİL FÜZELERİYLE YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI
İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" açıkladı. İran Devrim Muhafızları, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BÖLGE ÜLKELERİYLE SORUŞTURMA KOMİTESİ KURMAYA HAZIRIZ
Savaşın yeni gününde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Tahran, saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölge ülkeleriyle soruşturma komitesi kurmaya hazırdır.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, “Arap ülkelerindeki sivil hedeflere saldırıların arkasında İsrail'in olması mümkün. Bölge ülkelerinde sivilleri ya da yerleşim yerlerini hedef almadık.” ifadelerini kullandı.
Arakçi ayrıca Tahran'ın savaşı tamamen bitirmeye yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. Ancak İran Dışişleri Bakanı savaşın bitişine dair bir koşul da koydu. Arakçi, “ABD ve İsrail ile savaşın, İran'ın bunun tekrarlanamayacağından emin olmasıyla” sona ereceğini söyledi. Ayrıca İranlı bakan, "İran'ın Ortadoğu'daki ABD üslerinin saldırılarda kullanıldığına dair 'bol miktarda kanıtı' var" diye konuştu.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 12 çocuğun 5 yaşın altında olduğu belirtilirken, 153 sağlık merkezinin de zarar gördüğü kaydedildi.
SAVAŞIN 2 HAFTADA İSRAİL'E MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR
İsrail Kanal 12'nin haberine göre, İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu. İsrail ordusu da, İran'ın batısındaki altyapıları hedef alan 'geniş çaplı' bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hava savunma sistemi füzesi sayısında azalma iddialarını reddederek herhangi bir yetersizlik bulunmadığını söyledi. Sa'ar, “ABD ile aynı kararlılığı paylaşıyoruz.Hedeflerimize ulaşana kadar İran'la savaşı sürdürmeye kararlıyız.” diye konuştu.
TEL AVİV'DE GECE PATLAMA SESLERİ
İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.
İsrail ordusu, Pazar günü erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.
Tel Aviv'de bulunan NTV Ekibi, füze saldırısı sirenlerinin çaldığı sırada iniş yapmaktan vazgeçerek rotasını değiştiren bir uçağı görüntüledi. Atina'dan Tel Aviv'e yol alan ISRAIR Havayolları'na ait yolcu uçağı, kulenin "füze" uyarısı üzerine rotasını Akdeniz'e çevirdi. Alarmların sona ermesinin ardından Ben Gurion Havalimanına iniş yaptı
O anlar İsrail'deki NTV ekibinin kamerasına yansıdı
İRAN 20 KİŞİYİ TUTUKLADI
İranlı Tasnim haber ajansının Batı Azerbaycan eyaleti savcılığının açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, İran'ın kuzeybatısında İsrail ile işbirliği yapmaya çalışan 20 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar, İran'ın askeri ve güvenlik varlıklarının konum bilgilerini İsrail'e göndermekle suçlanıyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sahadaki muhbirlerden gelen ihbarlara dayanarak güvenlik kontrol noktalarını hedef aldığı iddia ediliyor.
İSRAİL LÜBNAN'I, HİZBULLAH DA İSRAİL'İ VURMAYA DEVAM EDİYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan'da Hizbullah da, İsrail askerlerine roket ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Buzağı Tepesi bölgesinde İsrail askerlerine roket saldırısında bulunduğunu ve Lübnan'ın sınır kasabası Meiss el-Jabal'ın karşısındaki Jibia noktasında askerlere topçu ateşi açtığını söyledi.
Lübnan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı, İsrail ile doğrudan görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Liderlerin İsrail'e saldırılarının “Beyrut ve güney banliyölerinin, Gazze'nin güneyinde yerle bir edilmiş Han Yunus şehri gibi olacağını" söylediği öne sürüldü.
KÖRFEZ'DE HAKİM GÜÇ İHA'LAR
Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
İran, kendisine saldıran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölmüştü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
ABD'DEN BASINA GÖZDAĞI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABD yayıncılık sektörüne uyarıda bulundu. "Sahte haberler ve haber çarpıtmaları" olarak nitelendirdiği yayınları yapan yayıncıların lisanslarını iptal edebileceğini ima etti. Carr, sosyal medyada "Sahte haber yayınlayan yayıncıların, lisans yenilemeleri gelmeden önce rotayı düzeltme şansları var. Yasa açık. Yayıncılar kamu yararına faaliyet göstermeli ve bunu yapmazlarsa lisanslarını kaybedecekler" ifadelerini kullandı. Brendan Carr, ana akım medyaya olan güvenin tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 9'a düştüğünü belirtti.