ABD-İsrail-İran savaşında 16. gün. İsrail savaşta 7 milyar Dolar harcadı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 16. gününe girdi. Savaşın yeni gününde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Tahran, saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölge ülkeleriyle soruşturma komitesi kurmaya hazırdır.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, “Arap ülkelerindeki sivil hedeflere saldırıların arkasında İsrail'in olması mümkün. Bölge ülkelerinde sivilleri ya da yerleşim yerlerini hedef almadık.” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca Tahran'ın savaşı tamamen bitirmeye yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

SAVAŞIN 2 HAFTADA İSRAİL'E MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu. İsrail ordusu da, İran'ın batısındaki altyapıları hedef alan 'geniş çaplı' bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

TEL AVİV'DE GECE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Pazar günü erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.

Tel Aviv'de bulunan NTV Ekibi, füze saldırısı sirenlerinin çaldığı sırada iniş yapmaktan vazgeçerek rotasını değiştiren bir uçağı görüntüledi. Atina'dan Tel Aviv'e yol alan ISRAIR Havayolları'na ait yolcu uçağı, kulenin "füze" uyarısı üzerine rotasını Akdeniz'e çevirdi. Alarmların sona ermesinin ardından Ben Gurion Havalimanına iniş yaptı