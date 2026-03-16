ABD-İsrail-İran savaşında 16. gün. İran’dan Körfez ülkelerine çağrı

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları 28 Şubat’tan bu yana devam ediyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırılarının ABD’ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek, "Bana aktarılan en son rakam 12’ydi" dedi.



Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine Hassett, "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum." dedi.



ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre’ye sunulan tahminlere göre savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olması bekleniyordu. Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığını belirtmedi.



SAVAŞIN 2 HAFTADA İSRAİL'E MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, hava savunma sistemi füzesi sayısında azalma iddialarını reddederek herhangi bir yetersizlik bulunmadığını söyledi.



İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine ABD’ye karşı birlik çağrısında bulundu.

Tengsiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş yıllarda defalarca Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve yabancı güçlerin kendilerine güvenlik sağlamayacağını, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna onları feda edeceklerini söyledik. Bugün ise onların hırslarının kurbanı haline nasıl geldiğinizi görüyorsunuz. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasıdır." ifadelerini kullandı.



“İRAN SAVAŞI BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK”



ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Amerikan ABC kanalına konuştu. "İran Savaşı önümüzdeki birkaç hafta içinde bitecek" diyen Wright, savaşın bitmesiyle petrol arzında toparlanma ve ardından da enerji fiyatlarında düşüş görüşeceğini söyledi.