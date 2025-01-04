ABD: İsrail, Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini uzatma niyetinde

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesi, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, Lübnanlı yetkililere ateşkes ile ilgili söylediklerini aktardı.

Jeffers'ın, Lübnan ordusunun patlamamış savaş mühimmatlarını yavaş temizlediğini, bu sebeple İsrail'in Hizbullah'ın tesislerini kontrol etme yönündeki kara operasyonu hedeflerini uygulamaya zaman ayırması gerektiğini söylediği belirtildi.



ABD'li Tümgeneral Jeffers'ın, Lübnan'ın güneybatısındaki bazı beldelere Lübnan ordusunun hazır olmasına rağmen konuşlanmasını engellediği ifade edildi.



Jeffers'ın, İsrail'in Hizbullah'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırma hedefini garanti altına almak için 60 günlük çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğuna, hatta çekilme sürecinin nisan ayına kadar sarkabileceğine işaret ettiğine dikkati çekildi.



Lübnan ordusu ve bazı Lübnanlı yetkililerin durumdan rahatsız olduğu ve 6 Ocak'ta yapılacak Jeffers, Fransa ve UNIFIL'in de katılacağı koordinasyon toplantısının ertelendiği öne sürüldü.



Lübnan ordusunun, 6 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in de katılma ihtimali bulunan Ateşkesi Denetleme Komisyonu toplantısı öncesi iyi niyet gösterilmesi talebinde bulunarak, İsrail ordusunun Nakura'da çekilmesi talebini yinelediği belirtildi.



