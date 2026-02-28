ABD İsrail ortak saldırısında İran Savunma Bakanı ile üst düzey komutan öldürüldü
28.02.2026 10:39
Son Güncelleme: 28.02.2026 17:12
Hamaney’in saldırı sırasında Tahran’da bulunmadığını ve güvenli bir yere nakledildiği öne sürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısında İran Savunma Bakanı ile Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü belirtildi. Reuters, haberi 3 kaynağa dayandırdı..
İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyü şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.
İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.
"İSRAİL SALDIRISINDA ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ"
Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.
HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI
Operasyonun ilk dalgasının ağırlıklı olarak İranlı üst düzey yetkilileri hedef aldığı belirtildi.
İsrailli bir yetkili, Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da hedef alındığını ancak saldırıların sonucunun netleşmediğini söyledi. İran basını Pezeşkiyan'ın saldırıda zarar görmediğini duyurdu.
Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak ise Hamaney’in saldırı sırasında Tahran’da bulunmadığını ve güvenli bir yere nakledildiğini öne sürdü.
Hamaney'in Tahran'da bulunan yerleşkesindeki geniş çaplı hasar görüntülendi
TAHRAN'DAKİ YERLEŞKE GÖRÜNTÜLENDİ
Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yapılan saldırı uydu kameralarıyla görüntülendi. Airbus tarafından çekilen görüntüde yerleşkenin üzerinde siyah bir duman bulutu ve geniş çaplı hasar olduğu görülüyor ancak Hamaney'in nerede olduğu belirsizliğini halen koruyor.
İran’daki yönetime yakın bir kaynak, Devrim Muhafızları’ndan bazı üst düzey komutanlar ile siyasi isimlerin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran ayrıca İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi'nin güvende olduğunu açıkladı.