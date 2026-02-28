ABD İsrail ortak saldırısında İran Savunma Bakanı ile üst düzey komutan öldürüldü

TAHRAN'DAKİ YERLEŞKE GÖRÜNTÜLENDİ

Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yapılan saldırı uydu kameralarıyla görüntülendi. Airbus tarafından çekilen görüntüde yerleşkenin üzerinde siyah bir duman bulutu ve geniş çaplı hasar olduğu görülüyor ancak Hamaney'in nerede olduğu belirsizliğini halen koruyor.

İran’daki yönetime yakın bir kaynak, Devrim Muhafızları’ndan bazı üst düzey komutanlar ile siyasi isimlerin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran ayrıca İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi'nin güvende olduğunu açıkladı.