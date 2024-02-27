ABD: İsrail, vergi gelirlerini Filistin otoritesine bırakmayı kabul etti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İsrail'in vergi gelirlerini, Filistin otoritesine bırakmayı kabul ettiğini ve fonların akmaya başladığını açıkladı.

Yellen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrai̇l'i̇n Fi̇li̇sti̇nli̇lere çalışma i̇zni̇ni̇ geri̇ vermesi̇ ve Batı Şeri̇a'daki̇ ti̇cari̇ engelleri̇ azaltması gerekti̇ği̇ni̇" söyledi̇

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ayki kararnamesinin ardından Batı Şeria ekonomisini güçlendirme seçeneklerini araştırmaya devam ettiğini söyleyen Yellen, "Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisini görmedik, yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

"RUS VARLIKLARI İÇİN AVRUPA'NIN ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Yellen ayrıca Rus devlet varlıklarından elde edilen "baş döndürücü gelirlerin" kullanılması için Avrupa'nın atacağı adımları "tamamen desteklediğini "belirterek, "Koalisyonun, Ukrayna'ya yardım için 285 milyon dolarlık hareketsiz Rus varlıklarının değerini ortaya çıkarması çıkarması i̇çi̇n güçlü bi̇r uluslararası hukuk, ekonomi̇k ve ahlaki̇ durum var" diye konuştu.

Yellen şöyle devam etti: Kremli̇n'e, ne kadar sürerse sürsün hep bi̇rli̇kte Ukrayna'nın yanında olacağımızı göstermeli̇yi̇z. Bunu yapmak Moskova'yı Ukrayna i̇le adi̇l bi̇r barış i̇çi̇n müzakere etmeye teşvi̇k edecekti̇r. ABD ve G7, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş için malzeme ve para erişimini kısıtlamaya devam edecek."