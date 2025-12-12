ABD, İsrail'den Gazze'deki milyonlarca ton molozu kaldırmasını istedi

İsrail Trump planıyla 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarına devam ederken, Gazzeliler felaket koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Büyük kısmı yıkılan Gazze'yi etkisi altına alan fırtına ve yağmur sonucu çok sayıda çadır sular altında kaldı, ağır hasar almış bazı binalar çöktü.

Trump Planı'nın yeni aşamalarına ilişkin hazırlıklar sürerken bir yandan da adeta enkaz yığınına dönüşmüş Gazze'nin "yeniden inşası" tartışılıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Washington yönetiminin İsrail'den Gazze'de 2 yıl sürdürdüğü şiddetli saldırıların sebep olduğu milyonlarca ton molozun kaldırılması için maddi ve teknik maliyetlerin karşılanması yönünde resmi bir talepte bulunduğu iddia edildi. Haberde ismi açıklanmayan İsrailli siyasi bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin ABD talebini prensipte onayladığını öne sürdü. Gazze'de molozların temizlenmesinin ilk aşamasının maliyetinin yüz binlerce dolar tutabileceği ifade edildi.

68 MİLYON TON

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İsrail'in saldırılarının Gazze Şeridi'nde 68 milyon ton moloz bıraktığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki devasa yıkımın kaldırılması yıllar alabilir ve ciddi kaynak gerektiriyor. Haberde, söz konusu gelişmenin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin "Ukrayna'daki yıkımın yeniden inşa sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğu gibi Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini de Arap ülkelerinin değil, İsrail'in üstlenmesi gerektiğini" söylemesinden birkaç gün sonra geldiği belirtildi.

Ayrıca İsrail'in arabuluculara cesedi Gazze'de tutulan İsrail askeri Ran Gwili'nin gömüldüğü yerle ilgili bilgi verdiği ve ateşkes anlaşmasındaki ilerlemenin bu cesedin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Haberde, Washington yönetiminin, 2026 yılının başlarında ABD liderliğinde çok uluslu bir istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılması için baskı yaptığına da yer verildi.

HAMAS'TAN “YENİDEN İMAR BAŞLASIN” ÇAĞRISI

Öte yandan Hamas, devam eden abluka ve Filistinlileri yağmurlardan koruyacak imar sürecinin başlatılmaması nedeniyle Gazze'de soykırımın devamının yaşadığını belirtti. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes anlaşmasına arabuluculuk eden ülkelere Gazze'de yeniden imarın başlaması için İsrail'e gerçek anlamda baskı uygulama çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kamplarda yaşayan 250 binden fazla yerinden edilmiş ailenin, yıpranmış çadırlarda soğuk, şiddetli yağmur ve sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da onaylanmıştı.

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa süre içinde geçileceğini ifade etmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.​​​​​​​