ABD İsrail'den "sivilleri koruyacak saldırılar" bekliyor





İsrail'in Lübnan'a hem havadan hem karadan saldırıları sürüyor.

İsrail savaş uçakları başkenti Beyrut'a da bombardımanlarını şiddetlendirirken Amerika Birleşik Devletleri, saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika'nın İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah'a, "sivilleri koruyacak şekilde" saldırmasını beklediğini söyledi.



Miller, “Hizbullah'ı hedef almalarını destekliyoruz. Ancak elbette Hizbullah'ı uluslararası insancıl hukuka uygun ve sivil kayıpları en aza indirecek şekilde hedef almalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun şu ana kadar bunu yapıp yapmadığı sorusuna Miller, şu yanıtı verdi: “Bu soruya asla genel bir sonuçla cevap veremem. Bildiğiniz gibi, bu tür sonuçlara varmadan önce tek tek saldırıların değerlendirilmesi gerekir.”