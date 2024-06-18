ABD, İsrail'e 18 milyar dolarlık F-15 satışını onayladı

ABD Kongresi'ndeki iki Demokrat siyasetçi, uzun süredir karşısında durdukları İsrail'e savaş uçağı satışına onay verdi.



Washington Post'a (WP) konuşan ve kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç ABD'li yetkili, Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks ve Senatör Ben Cardin'in 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışını onayladığını söyledi.



Daha önce açıklanmayan karar, ABD'nin İsrail'e savaşın sona erdirmek için baskı yapması yönündeki çağrılara rağmen, Washington'un İsrail'e silah akışını sürdürme yönündeki büyük iştahının altını çiziyor.

ABD'NİN İSRAİL'E EN BÜYÜK SİLAH SATIŞI



ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın onaylandığına dair Kongre'ye resmi bildirimde bulunacak.Tüm onayları geçmesi durumunda bu sevkiyat, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail'e en büyük silah satışlarından biri olacak.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmüştü.

Bu görüşmede, Blinken'ın Netanyahu'ya Washington'ın İsrail'e uyguladığı silah satışı sınırlandırmasını kaldıracağını söylediği savunuldu.

İLİŞKİLERDE "SAVAŞ ÖNCESİ" DÜZEY



İsrailli televizyon kuruluşu Kanal 12'nin haberine göre ise, Netanyahu ABD'den silah tedariki sıklığını tekrar savaşın başındaki düzeye getirmesini talep etti.



Blinken'ın da yakın zamanda ABD'nin tüm sınırlandırmaları kaldırarak silah satışını sürdüreceğini söylediği öne sürüldü.