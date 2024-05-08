ABD, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurdu | ABD'den ilk açıklama

Üst düzey ABD'li bir yetkili, İsrail'in ABD'nin isteği ve uyarılarını yok sayarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentine geniş çaplı bir saldırı başlatma kararı almasının ardından İsrail'e bomba sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.



Yetkilinin aktardığına göre, sevkiyatın bin 800 adet 900 kilogramlık bomba ve bin 700 adet 225 kilogram bombadan oluşması planlanıyordu. ABD'DEN AÇIKLAMA ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sevkiyatın durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu.



Austin yüksek profilli bir mühimmat sevkiyatının durdurulduğunu onaylayarak, "Şu anda Refah'ta gelişen olaylar bağlamında bazı askeri yardımlarımızı gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Austin, ABD'nin başından beri İsrail'in Refah'taki operasyon alanında bulunan sivillerin sorumluluğunu alması gerektiği konusunda açık olduğunu belirtti.



Açıklamay göre ABD, İsrail'le askıya alınan sevkiyatın nasıl veya ne zaman devam edeceğine ilişkin nihai bir karar alınmadığını söyledi.

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SEVKİYATIN GELECEĞİ BELİRSİZ



Biden yönetimi, Beyaz Saray'ın aylarca süren muhalefetine rağmen Netanyahu hükümetinin Refah'ı tamamen işgal etmeye yaklaştığını görünce askeri yardım transferlerini gözden geçirmeye başladı.



Yetkili, sevkiyatı duraklatma kararının geçen hafta alındığını ve sevkiyata daha sonraki bir tarihte devam edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi.



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ASIL ENDİŞE REFAH'TAKİ SİVİLLER



ABD'nin sevkiyatı durdurmasına neden olan endişe daha büyük patlayıcılar ve bunların yoğun nüfuslu kentsel alanda nasıl kullanılabileceği ihtimali.



7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Gazze'nin diğer bölgelerini tahliye eden 1 milyondan fazla sivil Refah'a sığınıyor.

ABD VE İSRAİL ANLAŞMAZLIĞI BÜYÜYOR



ABD tarihsel olarak İsrail'e çok büyük miktarlarda askeri yardım sağladı. Bu mühimmat yardımları, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırısının ardından daha da hızlandı



Yardım sevkiyatının durdurulması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasında giderek artan anlaşmazlıkların en belirgin örneği.

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SİLAH VE PARA AKIŞI TAMAMEN DURABİLİR Aynı zamanda Biden yönetiminin Gazze'ye hava saldırılarının ve yardım teslimatına yönelik kısıtlamaların sivilleri savaşın dehşetinden korumak için tasarlanmış uluslararası yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin karar alması bekleniyor. Bu karar ABD tarihinde bir ilk olacak.



İsrail'e karşı alınacak karar, Biden'ın İsrail ordusuna silah ve para akışını engellemesi yönündeki baskıyı daha da artıracak. İSRAİL ORDUSU: ABD İLE KAPALI KAPILAR ARDINDA ÇÖZDÜK İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin silahları bekletmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "ABD ile yaşanan anlaşmaZlıklar "kapalı kapılar ardında" çözüldü. Hagari, müttefikler arasındaki koordinasyonun "emsalsiz" olduğunu

