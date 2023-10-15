ABD İsrail'e ikinci uçak gemisini gönderiyor

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, USS Eisenhower’ın bu hafta başında bölgeye giden USS Ford’a katılması talimatını verdi” denildi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, verdiği emirle ilgili yaptığı açıklamada ise “USS Dwight D. Eisenhower’ın Doğu Akdeniz'e intikal etmeye başlaması talimatını verdim. İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarını caydırma çabamızın bir parçası olarak, Saldırı Grubu USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluşmaktadır. USS Eisenhower, bu hafta başında bölgeye giden USS Gerald R. Ford’a katılacak” denildi.

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