ABD, İsrail'e savaş uçakları konuşlandırdı

Washington'ın İsrail 'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediği kaydedildi.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail güvenlik kaynaklarına atıfta bulunarak, Washington'ın Ortadoğu'da uzun süredir konuşlandırılmış ABD askeri güçlerine ek olarak, bu konuşlandırmayı en az yıl sonuna kadar sürdürmekle ilgilendiğini söyledi.

Yayın kuruluşu, son aylarda incelenen uydu görüntülerinin, İsrail içinde eşi benzeri görülmemiş bir ABD savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı konuşlandırmasını gösterdiğini belirtti.

Analiz, İsrail'in İran 'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan geçen haftaya kadar olan dönemi kapsıyordu.

Rapora göre, F-22 savaş uçakları İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne konuşlandırılırken, onlarca ABD yakıt ikmal uçağı da Ben Gurion ve Ramon havaalanlarında konuşlandırıldı. Raporda, uçakların birden fazla yere dağıtıldığı ve bu aşamada geri çekilmelerinin beklenmediği belirtildi.

KAN, bu konuşlandırmanın sivil havacılık ve havaalanı kapasitesi üzerindeki etkisi konusunda endişelere yol açtığını söyledi.

İsrail'in Kanal 12'si daha önce, Ben Gurion ve Ramon havaalanlarında konuşlandırılan onlarca ABD yakıt ikmal uçağının havaalanı operasyonlarını ve uçak bileti fiyatlarını zaten etkilediğini bildirmişti.

Yayıncı ayrıca, Sivil Havacılık Otoritesi başkanı Shmuel Zakai'nin Ben Gurion'un "sivil bir havaalanı yerine askeri bir üs olarak işletildiği" uyarısında bulunduğunu aktardı.

Raporda, devam eden konuşlandırmanın İsrail'in yaz seyahat sezonunu zorlaştırabileceği ve yabancı havayollarının uçuşlarını genişletmesini engelleyebileceği uyarısında bulunuldu.