ABD, İsrail’in sivil ölümlerine neden olan saldırılarını soruşturuyor

LÜBNAN'DA BEYAZ FOSFOR İDDİASI



ABD'li yetkililer, Cibaliye kampına yapılan saldırının yanı sıra, İsrail'in Ekim ortasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, belirli durumlarda yasaklanan, son derece yanıcı bir bileşik olan "beyaz fosfor"un olası kullanımını da araştırıyor.



Duman bulutları oluşturan silah, savaşta sis bulutu oluşturmak ve görüşü kısıtlamak için yasal olarak kullanılabilir.



Ancak kullanımı sınırlıdır ve sivillere ateş edilmesi halinde savaş suçu teşkil edebilir.



Silahların içerdiği kimyasallar 815 dereceye kadar sıcaklıklarda yanabiliyor ve insanlarla temas etmesi halinde cesetleri kemiğe kadar yakabiliyor.



Lübnan'ın devlet haber ajansı, Ekim ayında Lübnan'da beyaz fosfor kullanılarak yapılan çok sayıda saldırıyı bildirdi. İsrail ordusu ise beyaz fosfor kullanımının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.



İsrail ordusu beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti Haberi Görüntüle ABD'Lİ YETKİLİLER DAHA ÖNCE İSRAİL'İ UYARDI



Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yasin, güney Lübnan'dan toplanan toprak örneklerinin analiz edildiğini ve ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen miktarların çok üzerinde beyaz fosfor düzeyleri tespit edildiğini söyledi.



Beyaz fosfor kullanımı muhtemelen ABD'li yetkililerin dikkatini çekiyor çünkü hükümet geçmişte İsrail'i bu maddenin kötüye kullanımına karşı uyarmıştı.



İsrail ordusunun eski stratejik planlama başkanı Assaf Orion, ABD-İsrail ilişkilerinin önemi göz önüne alındığında İsrail'in soruşturmada işbirliği yapması gerektiğini söyledi.



ABD bu ayın başlarında İsrail gibi ülkelere, devam eden çatışmalarda Amerikan silahlarını kullanırken "uluslararası insani yardım ve insan hakları" yasalarına uyduklarına dair yazılı güvence verme çağrısında bulunan yeni bir talimat yayınladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin