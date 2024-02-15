ABD, İsrail’in sivil ölümlerine neden olan saldırılarını soruşturuyor

ABD, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın yakın müttefiki İsrail'im bombalarını ve füzelerini savaş alanlarında sivillere karşı kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.
Soruşturmanın bir parçası olarak, İsrail'in Gazze'de düzinelerce sivilin ölümüne yol açan çok sayıda hava saldırısı ve Lübnan'da olası beyaz fosfor kullanımı araştırılıyor.
ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın şu anda araştırdığı saldırılardan birinin, 31 Ekim'de Gazze Şehri yakınlarındaki yoğun nüfuslu Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne yol açan hava saldırısı olduğunu söyledi.
İsrail, saldırının bir yeraltı tünelinde saklandığından şüphelendikleri Hamas komutanını hedef aldığını söyledi.
ABD YAPIMI 2 BİN KİLOLUK BOMBA KULLANILDI İDDİASI
Yetkililer İsrail'in saldırıda ABD tarafından sağlanmış olabilecek 2 bin kiloluk bomba kullandığından şüpheleniyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu, saldırının çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını ve savaş suçu olabileceğini söyledi.
İsrailli yetkililer ne tür silah kullandıklarına dair yorum yapmaktan kaçındı ancak 31 Ekim saldırısında yer altında patlatılmasını sağlayan gecikmeli fitil kullanarak sivil kayıplarını en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.
Yetkililer, soruşturmaları Gazze savaşı başlamadan önce oluşturulan ve Amerikan silahlarını kötüye kullanmaları durumunda askeri yardımı kısıtlama yetkisi veren yeni sürecin bir parçası olarak yürütüyor.
Soruşturmacılar İsrail'in Amerikan silahlarını kötüye kullandığı sonucuna varırsa, askeri yardımın kesilmesini veya kullanımına kısıtlama getirilmesini önerebilir.
LÜBNAN'DA BEYAZ FOSFOR İDDİASI
ABD'li yetkililer, Cibaliye kampına yapılan saldırının yanı sıra, İsrail'in Ekim ortasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, belirli durumlarda yasaklanan, son derece yanıcı bir bileşik olan "beyaz fosfor"un olası kullanımını da araştırıyor.
Duman bulutları oluşturan silah, savaşta sis bulutu oluşturmak ve görüşü kısıtlamak için yasal olarak kullanılabilir.
Ancak kullanımı sınırlıdır ve sivillere ateş edilmesi halinde savaş suçu teşkil edebilir.
Silahların içerdiği kimyasallar 815 dereceye kadar sıcaklıklarda yanabiliyor ve insanlarla temas etmesi halinde cesetleri kemiğe kadar yakabiliyor.
Lübnan'ın devlet haber ajansı, Ekim ayında Lübnan'da beyaz fosfor kullanılarak yapılan çok sayıda saldırıyı bildirdi. İsrail ordusu ise beyaz fosfor kullanımının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.
ABD'Lİ YETKİLİLER DAHA ÖNCE İSRAİL'İ UYARDI
Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yasin, güney Lübnan'dan toplanan toprak örneklerinin analiz edildiğini ve ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen miktarların çok üzerinde beyaz fosfor düzeyleri tespit edildiğini söyledi.
Beyaz fosfor kullanımı muhtemelen ABD'li yetkililerin dikkatini çekiyor çünkü hükümet geçmişte İsrail'i bu maddenin kötüye kullanımına karşı uyarmıştı.
İsrail ordusunun eski stratejik planlama başkanı Assaf Orion, ABD-İsrail ilişkilerinin önemi göz önüne alındığında İsrail'in soruşturmada işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
ABD bu ayın başlarında İsrail gibi ülkelere, devam eden çatışmalarda Amerikan silahlarını kullanırken "uluslararası insani yardım ve insan hakları" yasalarına uyduklarına dair yazılı güvence verme çağrısında bulunan yeni bir talimat yayınladı.
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