ABD istedi, Ukrayna Rus limanını kullanan gemileri vurmayı kesti

Londra merkezli Financial Times gazetesi, 2022 yılından bu yana devam eden Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili dikkati çeken bir haber yayınladı.

Gazete Ukrayna'nın ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanını kullanan gemilere düzenlediği drone saldırılarını durdurduğunu duyurdu.

Ukraynalı yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, Ukrayna'nın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance 'in talebi üzerine petrol tankerlerini hedef almayı bıraktığı belirtildi.

Haberde ayrıca Ukrayna'nın Kazakistan'dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminaline boru hattıyla taşınan ham petrolü hedef alarak petrol piyasalarını istikrarsızlaştırdığı ve ABD şirketlerine zarar verdiği yönündeki ABD endişesinin bu talebe yol açtığı belirtildi..

Gazete, Ukrayna'nın, Rus yaptırımları altında olmayan ve Rus petrolü veya kargosu taşımayan, Rus bandıralı olmayan gemileri hedef almamayı kabul ettiğini de ekledi.

Ukrayna güçleri, Rus enerji altyapısına ve diğer tesislere yönelik saldırılarını yakın zamanda artırdı.

Karadeniz'deki insansız hava aracı saldırıları Temmuz ayında CPC üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarında yüzde 20'lik bir düşüşe sebep oldu. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş Kazakistan ve Batılı petrol şirketlerinin satışlarını da etkiledi.

Ham petrol ihracatı için CPC rotasına bağımlı olan Kazakistan, Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla petrol üretiminde yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı. ABD'li Chevron ve Exxon Mobil de orada faaliyet gösteren büyük Batılı petrol şirketleri arasında yer alıyor.

ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna'yı Karadeniz'de Rus olmayan gemilere saldırmayı bırakması konusunda uyardığını gazeteye doğruladı.

Novorossiysk tahıl terminali faaliyetlerini durdurdu

Ukrayna'nın saldırıları sürerken, petrol endüstrisinden bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada Novorossiysk tahıl terminalinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Reuters'e konuşan kaynağa göre, Rusya'nın Novorossiysk tahıl terminali, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı saldırıları sonucu faaliyetlerini durdurdu ve terminalin sahibi Demetra Holding, terminalin saldırıda hasar gördüğünü doğruladı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, "Terminal faaliyetlerini durdurdu ve hasarın değerlendirilme süreci devam ediyor" dedi.

Demetra Holding sözcüsü ise terminalin belirsiz hasar gördüğünü belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Karadeniz'de tahıl ihracatı ve 2022 anlaşması

Novorossiysk Limanı'nı da etkileyen ve tahıl güvenliği endişelerini artıran bu istikrarsızlık, henüz birkaç yıl önce Karadeniz'i bir arada tutan deniz güvenliği çerçevesinin çökmesinin sonuçlarından biri.

Temmuz 2022'de, küresel gıda fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, Türkiye , İstanbul'da yapılan üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapmış ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne Birleşmiş Milletler ile birlikte aracılık etmişti.

Bu özel anlaşma üç Ukrayna limanını korurken, aynı paralelde bir mutabakat zaptı da Rus tarım ürünleri için engelsiz geçişi garanti etmeyi amaçlıyordu.

Rusya'nın başlıca derin su limanlarından olan Novorossiysk Limanı, başlangıçta bu diplomatik yumuşama sayesinde sorunsuz bir şekilde faaliyet göstererek, küresel ekmek fiyatlarının istikrarına katkıda bulunmuştu.

Rusya'nın 2023 ortalarında anlaşmadan çekilmesiyle bu diplomatik koruma kalkanı ortadan kalktı.