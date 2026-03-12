ABD istihbarat raporları: İran'da rejimin çökme riski yok

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı , 13'üncü günde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Amerikan istihbarat raporları, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile üst yönetimde yer alan birçok ismin öldürülmesine karşın ülkenin liderlik yapısının hâlâ bütünlüğünü koruduğuna dikkat çekiyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de savaşın İran’daki dini yönetimin çökmesine yol açacağının kesin olmadığını belirtiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre ABD istihbaratı, yaklaşık iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanına rağmen İran yönetiminin yakın vadede çökme riski taşımadığını değerlendiriyor. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklardan biri, “çok sayıda istihbarat raporunun, rejimin çökme tehlikesi altında olmadığı ve İran halkı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü yönünde tutarlı analizler sunduğunu” söyledi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER DE HEMFİKİR

Son istihbarat raporunun birkaç gün önce tamamlandığını ifade eden kaynaklara göre İsrailli yetkililer de kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde savaşın İran’daki hükümetin çökmesine kesin olarak yol açacağının garanti olmadığı konusunda hemfikir.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Beyaz Saray da yorum talebine hemen yanıt vermedi.

KÜRT GRUPLAR

Amerikan medyasında rejimin güçlerine karşı İranlı Kürt grupların silahlandırılabileceği öne sürülmüştü. Reuters'ın haberindeyse İranlı Kürt grupların, İran birliklerine karşı uzun süreli bir çatışmayı sürdürebilecek kapasiteye sahip olmadığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre bu grupların yeterli ateş gücü ve personeli yok.