ABD istihbarata ulaştı: İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanıyor!

CNN International'a konuşan çok sayıda ABD'li yetkili, Trump yönetimi Tahran'la diplomatik bir anlaşma peşinde koşarken, ABD'nin İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak için hazırlık yaptığını gösteren yeni bir istihbarat elde ettiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, böyle bir saldırının Başkan Donald Trump'tan "küstahça" bir kopuş olacağını belirtti. Ayrıca Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın fitilini ateşleme riskini de beraberinde getirebilir.

Yetkililer, İsrailli liderlerin nihai bir karar verdiğinin net olmadığını ve aslında ABD hükümeti içinde İsrail'in nihayetinde harekete geçme olasılığı konusunda derin bir anlaşmazlık olduğunu belirtiyor.

İsrail'in saldırıp saldırmayacağı ve nasıl saldıracağı muhtemelen ABD'nin Tahran'la nükleer programı konusunda yürüttüğü müzakereler hakkında ne düşündüğüne bağlı olacak.

"SALDIRI İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Ancak konuyla ilgili ABD istihbaratına aşina bir başka kişi “İsrail'in İran'ın bir nükleer tesisine saldırma ihtimali son aylarda önemli ölçüde arttı. Trump'ın müzakere ettiği ABD-İran anlaşmasının İran'ın uranyumunun tamamını ortadan kaldırmaması ihtimali de saldırı ihtimalini arttırıyor” diye konuştu.

İstihbarat konusunda bilgi sahibi birden fazla kaynak, artan endişelerin yalnızca İsrailli üst düzey yetkililerin böyle bir hamleyi düşündüklerine dair kamuya açık ve özel mesajlarından değil, aynı zamanda ele geçirilen İsrail haberleşmelerinden ve yakın bir saldırıya işaret edebilecek İsrail askeri hareketlerinin gözlemlenmesinden kaynaklandığını bildirdi.

HAVA TATBİKATLARI GÖZLEMLENDİ

Kaynaklardan ikisi, ABD'nin gözlemlediği askeri hazırlıklar arasında hava mühimmatlarının hareketi ve bir hava tatbikatının tamamlanması olduğunu söyledi.

Ancakc CNN'e göre aynı göstergeler İsrail'in İran'a nükleer programının temel ilkelerinden vazgeçmesi için baskı yapmaya çalışması, aksi takdirde bunun sonuçlarının ne olacağının sinyalini vermesi de olabilir ki bu da Beyaz Saray'ın içinde bulunduğu karmaşık durumun altını çiziyor.

Trump, yönetiminin Tahran'ın nükleer programını sınırlandırmak ya da ortadan kaldırmak için yeni bir nükleer anlaşma müzakere etme çabalarının başarısız olması halinde İran'a karşı askeri harekat tehdidinde bulundu.

Ancak Trump, ABD'nin diplomatik çabalara ne kadar süreyle devam edeceği konusunda da bir sınır koydu. İletişimi bilen bir kaynağa göre Trump, Mart ayı ortasında İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektupta bu çabaların başarıya ulaşması için 60 günlük bir süre belirledi. Mektubun iletilmesinin üzerinden 60 günden fazla, görüşmelerin ilk turunun başlamasının üzerinden ise 38 gün geçti.

NETANYAHU BASKI ALTINDA

Bu ayın başlarında Başkan ile görüşen üst düzey bir Batılı diplomat, Trump'ın ABD'nin askeri saldırılara başvurmadan önce bu müzakerelerin başarıya ulaşması için sadece haftalar vereceğini ilettiğini söyledi. Ancak Beyaz Saray'ın politikası şimdilik diplomasiden yana.

Bölgede uzmanlaşmış eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi olan Jonathan Panikoff, bunun İsrail'i “kaya ile sert bir yer arasında” bıraktığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem İsrail'in tatmin edici bulmadığı bir ABD-İran anlaşmasından kaçınmak hem de bölgedeki kilit güvenlik konularında İsrail başbakanı ile arası zaten bozuk olan Trump'ı yabancılaştırmamak için baskı altında.

