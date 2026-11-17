ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, ABD istihbaratının İran kaynaklı olduğunu öne sürdüğü bulguları CNN International ile paylaştı.

Buna göre, ABD istihbaratı, İran'ın başkent Washington 'da "kirli bomba" (radyoaktif madde içeren konvansiyonel bomba) ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit etti.

“İRAN, ABD TOPRAKLARINA NÜKLEER VE KİMYASAL MADDELER SAKLAMIŞ OLABİLİR” İDDİASI



CNN, ABD'li yetkililerin, söz konusu istihbaratın güvenilirliği konusunda görüş ayrılığı yaşadığını, ancak İran'ın ABD topraklarında nükleer veya kimyasal maddeler saklamış olmasının oldukça kolay ve kuvvetle muhtemel olduğu konusunda genel olarak hemfikir olduklarını aktardı.



Bu maddelerin geleneksel bir patlayıcıyla birleştirilerek radyoaktif madde yayan bir bombaya dönüştürülebileceği belirtildi.



Yetkililerden biri konuya ilişkin olarak, "Bu tür silahlar hassas hedefleri vurmak için değil, korku ve paniğe yol açmak için kullanılır. Tıpkı bir intihar bombacısının kendini havaya uçurması gibi. İnsanların ciddi şekilde hastalanmasına ve belirli bölgelerin yaşanamaz hale gelmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARATIN GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Bu istihbaratın ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşayan yetkililer, bu planların şu aşamada yakın zamanda düzenlenebilecek bir saldırının işareti olmaktan ziyade İran'ın olası saldırılar için seçeneklerini değerlendirme çabası olduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, Washington yönetiminin, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine işaret eden başka bir istihbarat akışını da yakından takip ettiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, yaptığı açıklamada, ABD'nin olası tüm tehditleri takip ettiğini kaydederek, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise iddiaları reddederek kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüklerini ve bu yöndeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bombalar, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmadan, geleneksel patlayıcıların radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor.

Bu tür silahlar, patlamanın etkisinin yanı sıra çevreye yaydığı radyoaktif maddeler nedeniyle geniş alanlarda kirliliğe yol açabiliyor.