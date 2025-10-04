ABD istihbaratı: Netanyahu, Sumud Filosu için "vur" emri verdi

ABD merkezli CBS News'in iki üst düzey Amerikan istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, geçen ay Tunus’ta demirli bulunan “Sumud” filosundaki iki gemiye yönelik saldırı emri verdiğini ileri sürdü.



Habere göre, 8 ve 9 Eylül’de iki ayrı saldırıda, İsrail Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir denizaltıdan havalanan insansız hava araçları, yanıcı maddeler taşıyarak gemilerin üzerine bıraktı. Bu saldırılar sonucunda iki gemide yangınlar çıktı.

TUNUS MAKAMLARI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Filo aktivistleri, saldırıların hemen ardından drone’lardan düşen parçaların görüntülerini paylaşmış, ancak Tunus makamları o dönemde iddiaları reddetmişti. İki hafta sonra ABD’nin Lübnan özel temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in Tunus’taki bu saldırıların arkasında olduğunu ima ederek, “İsrail şu anda herkese saldırıyor, Tunus buna örnek” demişti.



İsrail donanması ise, filoya düzenlediği saldırıyla gemileri durdurarak 41 gemiyi Aşdod Limanı’na götürdü. İklim aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı. İsrail yetkilileri, aktivistlerin büyük kısmının sınır dışı edileceğini açıkladı.