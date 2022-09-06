ABD istihbaratı: Rusya, Kuzey Kore'den silah alıyor

ABD basını Rusya'nın Kuzey Kore'den silah aldığını öne sürdü. Haberlerin dayanağı olarak ABD istihbaratı belgeleri gösterildi.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 07:52

ABD istihbaratı: Rusya, Kuzey Kore'den silah alıyor

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New York Times'ın Amerikan istihbarat belgelerine dayandırdığı haberine göre, , 'den top mermisi ve roket satın alıyor.

ABD istihbaratında gizliliği kaldırılan dokümanlarda, 'nın 'den milyonlarca top mermisi ile roket satın aldığı bilgisi yer aldı.

ABD hükümet yetkilileri, Rusya'nın önce İran'a ve şimdi Kuzey Kore'ye yönelme kararının, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Rusya'nın İran yapımı dronları satın aldığı duyurulmuştu. ABD'li yetkililer, söz konusu dronların mekanik sorunlarının olduğunu öne sürmüştü.

Beyaz Saray, 'nın Ukrayna'ya saldırılarının öncesinde Moskova'nın askeri planlarına dair dokümanların gizliliğini kaldırmaya başlamıştı. Önce özel olarak "müttefiklerle paylaşılan" bilgilerin daha sonra kamuya açık yayımlandığı belirtiliyor.

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