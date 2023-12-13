ABD istihbaratına göre Ukrayna'daki savaşta Rusya birliklerinin yüzde 87'sini kaybetti

ABD istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya Ukrayna işgaline başlamadan önce sahip olduğu toplam kara birliklerinin yüzde 87'sini ve işgal öncesi tanklarının üçte ikisini kaybetti.
Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın başlangıcından beri kaydedilen ağır insan ve ekipman kaybına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilerlemeye kararlı. Savaş gelecek şubat ayında ikinci yılını geride bırakacak.
UKRAYNA SAVAŞTA SAVUNMASIZ
ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın savaşta son derece savunmasız kaldığı konusunda uyarıyor. Ukrayna'nın merakla beklenen karşı saldırısı sonbaharda durakladı. ABD'li yetkililer Kiev'in önümüzdeki aylarda savaşta büyük bir kazanım elde etmesinin pek mümkün olmadığına inanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı günü Washington'da ABD'li milletvekilleri ve Başkan Joe Biden ile görüştü.
Zelenski görüşmede, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadeleyi sürdürebilmesi açısından hayati olduğunu söylediği askeri ve ekonomik yardımı güvence altına almaya çalıştı.
15 YILLIK MODERNLEŞME ÇABASI GERİLEDİ
Rusya, ağır kayıplara rağmen askere alma ölçütlerini gevşeterek ve Sovyet dönemi eski ekipman stoklarına yönelerek savaşı sürdürüyor.
Değerlendirmede "savaşın Rusya'nın kara kuvvetlerini modernize etmeye yönelik 15 yıllık çabasını keskin bir şekilde gerilettiği" yorumu yapıldı.
360 BİN ASKERİN 315 BİNİ KAYBEDİLDİ
Değerlendirmeye göre Rusya, Ukrayna'ya giren toplam 360 bin askerinin 315 binini savaş alanında kaybetti.
3 bin 500 tankın 2 bin 200'ü savaş sırasında kaybedildi.
Bunun yanında 13 bin 600 savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcıdan 4 bin 400'ü de yok edildi. Bu kayıp oransal olarak toplam envanterin yüzde 32'sini temsil ediyor.
Rapora göre Rusya, kış boyunca yaşanacak askeri çıkmazın Batı'nın Ukrayna'ya desteğini tüketeceğine ve Rusya'nın kayıplarına ve eğitimli personel, mühimmat ve teçhizatın sürekli kıtlığına rağmen durumun Rusya'ya avantaj sağlayacağına inanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Rusya
- Ukrayna
- Savaş