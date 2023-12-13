ABD istihbaratına göre Ukrayna'daki savaşta Rusya birliklerinin yüzde 87'sini kaybetti

15 YILLIK MODERNLEŞME ÇABASI GERİLEDİ



Rusya, ağır kayıplara rağmen askere alma ölçütlerini gevşeterek ve Sovyet dönemi eski ekipman stoklarına yönelerek savaşı sürdürüyor.



Değerlendirmede "savaşın Rusya'nın kara kuvvetlerini modernize etmeye yönelik 15 yıllık çabasını keskin bir şekilde gerilettiği" yorumu yapıldı.

360 BİN ASKERİN 315 BİNİ KAYBEDİLDİ



Değerlendirmeye göre Rusya, Ukrayna'ya giren toplam 360 bin askerinin 315 binini savaş alanında kaybetti.



3 bin 500 tankın 2 bin 200'ü savaş sırasında kaybedildi.



Bunun yanında 13 bin 600 savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcıdan 4 bin 400'ü de yok edildi. Bu kayıp oransal olarak toplam envanterin yüzde 32'sini temsil ediyor.



Rapora göre Rusya, kış boyunca yaşanacak askeri çıkmazın Batı'nın Ukrayna'ya desteğini tüketeceğine ve Rusya'nın kayıplarına ve eğitimli personel, mühimmat ve teçhizatın sürekli kıtlığına rağmen durumun Rusya'ya avantaj sağlayacağına inanıyor.