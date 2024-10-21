ABD istihbaratında çatlak: İsrail adım adım izleniyor mu?

ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarıyla ilgili olduğu iddia edilen iki istihbarat belgesinin İran yanlısı "Middle East Spectator" isimli Telegram hesabı tarafından sızdırıldığını açıkladı.



İddia edilen sızıntı, İsrail'in 1 Ekim'de İsrail'e balistik füze saldırısı düzenleyen İran'a karşı misilleme yapmak üzere haftalar süren hazırlıklarını tamamladığı sıralarda gerçekleşti.

"GÖRSEL İSTİHBARAT RAPORU"



İddiaya göre sızdırılan belgeler arasında, bu hafta başında ABD istihbarat topluluğu içinde dağıtılan Savunma Bakanlığı Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı'nın (NGA) "Görsel İstihbarat raporu" da yer alıyor.



Sızıntı, son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bazı üslerde gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı mühimmat transferinin de aralarında yer aldığı önlemlerden bahsediyor.



Söz konusu istihbarat raporunda İsrail insansız hava araçlarının (İHA) İran'a yönelik bir saldırı için hazırlık yaptığı da belirtiliyor.

ABD, İSRAİL'İN HER ADIMINI İZLİYOR



Rapor doğruysa, ABD istihbaratının İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını çok yakından ve detaylı bir şekilde izlediği, hatta İsrail Hava Kuvvetleri üslerinde gerçekleştirilen operasyonları gözetlemek için uyduların kullanıldığı anlamına geliyor.



Sızıntının İsrail misillemesini aksatma girişimi olabileceği öne sürülüyor.