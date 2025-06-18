ABD istihbaratında İran krizi büyüyor: Casus şefinden istifa tehdidi

ÇEKİNCELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ



Trump tarafından Şubat 2025'te Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) olarak atanan Gabbard, geçmişte açık bir yasal ya da ulusal dayanağı olmayan askeri müdahaleler konusunda çekincelerini dile getirmişti.



Gabbard, konuyla ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yapmadı ve ofisinden herhangi bir resmi tepki gelmedi ancak istifasının doğrulanması halinde Trump'ın istihbarat yönetimine, özellikle de küresel güvenlik açısından son derece hassas bir dönemde, ciddi bir darbe vurulmuş olacak.



ABD'nin İran ve İsrail arasında devam eden savaşa aktif olarak dahil olması halinde, Ortadoğu'daki güç dengesinin kökten değişeceği belirtiliyor.



İLK KEZ ÇELİŞTİLER



Trump, dün Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, İran'ın nükleer silah yapmadığı yönündeki değerlendirmesini reddederek ilk kez casus şefiyle kamuoyu önünde çelişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı saldırıya geçme gerekçesi olarak Tahran'ın nükleer silah üretmeye çok yakın olduğunu iddia etmişti. Trump da bu iddiayı benimsedi ve Tahran'ın bir savaş başlığına sahip olmanın eşiğinde olduğuna inandığını söyledi.